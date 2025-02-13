Бойцы территориального ополчения и волонтеры центра, возглавляемого Екатериной Мизулиной, раздают гуманитарную помощь жителям Курской области. Фотографии

Украинские войска с августа 2024 года проводят операцию в Курской области. Часть российского региона — под контролем ВСУ. На оккупированных территориях остаются несколько тысяч человек, о судьбе многих из них у родственников нет достоверных данных. Успевшие эвакуироваться жители приграничных территорий стали беженцами, они жалуются на отсутствие материальной помощи от властей, и требуют ускорить выдачу жилищных сертификатов. «Ситуация с десятками тысяч беженцев в регионе катастрофическая», — рассказывал «Медузе» источник в администрации президента. У Александра Хинштейна, назначенного в декабре главой Курской области, плана поддержки беженцев нет (подробнее об этом можно прочитать здесь). Жителям Курской области помогают некоммерческие организации, в том числе Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, исполнительным директором которого является . «Медуза» публикует фотографии раздачи гуманитарной помощи волонтерами центра помощи и бойцами территориальной обороны в деревне Рыжевка в Курской области 7 февраля, распространенные российским государственным агентством РИА Новости.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Читайте также

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких

Читайте также

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких