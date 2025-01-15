Донецкие паблики регулярно публикуют кадры из разрушенной Красногоровки. Это город в Донецкой агломерации, который с 2014 года находился в эпицентре боев между ВСУ и формированиями самопровозглашенной ДНР. В сентябре 2024-го армия России захватила Красногоровку и начала развивать наступление в южной части Донбасса. В декабре в городе побывали корреспонденты российских пропагандистских изданий. Они взяли интервью у оставшихся в Красногоровке жителей, которые вынуждены выживать без света, воды и связи. Сколько людей сейчас живет в городе и при каких обстоятельствах они говорили с сотрудниками российских СМИ, неизвестно. К началу полномасштабной российско-украинской войны в Красногоровке жили около 15 тысяч человек. По словам собеседников пропагандистов, они не уезжают из города, поскольку надеются на его восстановление. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, неясно. Недавно украинский журналист Денис Казанский, который сам был вынужден покинуть из-за войны родной Донецк в 2014 году, опубликовал видео из Красногоровки. Как журналист получил эти кадры, он не уточнил. «Мертвый город без людей. Помощь Донбассу от Путина», — прокомментировал Казанский запись, на которой запечатлены поврежденные в ходе боев многоэтажные дома со следами пожаров в квартирах и пустые улицы.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Местные жители переливают бензин в канистру. Некоторые оставшиеся в городе люди освещают свои жилища с помощью генераторов, другие топят печи собранными ветками Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

После перехода Красногоровки под контроль войск РФ власти самопровозглашенной ДНР сообщали , что целых домов в городе почти не осталось Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Некоторые жители Красногоровки остаются в домах, пострадавших от обстрелов, и сами восстанавливают свои квартиры. Один из них рассказывал российским пропагандистам в декабре 2024-го, что в одной из таких многоэтажек живут около 50 человек Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia