В 2024 году в мире были убиты 54 журналиста. Такого количества жертв еще не было Главное из доклада «Репортеров без границ»

Похороны журналиста Анаса аль-Харбутли. Он работал на немецкое агентство DPA. Погиб при ударе сирийской авиации по городу Морек рядом с городом Хама. 4 декабря 2024 года Mohammed Al Rifai / EPA / Scanpix / LETA

По меньшей мере 54 журналиста были убиты в 17 странах мира в 2024 году, говорится в докладе (.pdf) «Репортеров без границ». Это самое большое число жертв в течение года, сообщается в пресс-релизе организации. В зонах боевых действий погиб 31 журналист, или 57,4% от общего числа, это максимальное значение с 2020 года.

Больше всего журналистов погибли при освещении боевых действий в секторе Газа — 16 человек. «Репортеры без границ» заявили, что журналисты погибли из-за действий израильских военных. Почти во всех случаях Израиль утверждает, что убийства журналистов были непреднамеренными. Журналистские расследования ставят под сомнение это утверждение. В октябре 2024 года Армия обороны Израиля заявила, что шестеро погибших журналистов «Аль-Джазиры» были террористами ХАМАС и «Исламского джихада». Журналистские организации раскритиковали это заявление.

«Репортеры без границ» отметили, что с начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года погибли не менее 145 журналистов, в том числе 35 при исполнении профессиональных обязанностей. Кроме того, журналисты погибали при освещении боевых действий в Ираке, Судане, Мьянме и Украине.

По всему миру в заключении находятся 550 журналистов. В 2024 году число задержанных выросло на 7,2% во многом из-за того, что под стражу попали журналисты в России (+8 человек за год) и Израиле (+17). Почти половина всех задержанных журналистов находится в заключении в четырех странах: Китае (124 человека, из них 11 в Гонконге), Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40).

Власти России, отмечают «Репортеры без границ», используют тюремное заключение как средство подавления независимой журналистики. В России задержаны 38 журналистов. Четверо из них — Антонина Фаворская, Сергей Карелин, Константин Габов и Артем Кригер — задержаны за то, что освещали судебные процессы над политиком Алексеем Навальным, убитым в колонии.

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По данным организации, 55 журналистов находятся в заложниках, большинство из них (70%) в Сирии. 95 журналистов числятся пропавшими без вести в 34 странах мира.

«Журналисты не умирают, их убивают; они не сидят в тюрьме, их запирают режимы; они не исчезают, их похищают. Эти преступления — часто организуемые правительствами и вооруженными группировками в условиях полной безнаказанности — нарушают международное право и слишком часто остаются безнаказанными», — заявил глава «Репортеров без границ» Тибо Бруттен.