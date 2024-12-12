Начальника поезда из Петербурга понизили в должности после конфликта с «высокопоставленным» военным Сотрудник РЖД попросил офицера оплатить дополнительный багаж с «подарками на СВО», но тот отказался

В конце октября в поезде Петербург — Белгород произошел конфликт между начальником состава и «высокопоставленным» военным, который отказался оплатить дополнительный багаж, заявив, что везет «подарки для участников ». После того как на спор обратил внимание один из Z-каналов, руководство РЖД извинилось перед военным, а начальника поезда понизили до проводника, пишет «Медиазона», узнавшая подробности этой истории.

Первым о конфликте начальника поезда № 029 Матвея Шумейко и неназванного «высокопоставленного офицера из группировки „Север“» Z-канал «Лаврентий Павлович» 31 октября, сославшись на рассказ самого военного. Этот же источник опубликовал видео спора, снятое соседкой военнослужащего по купе. По словам военного, он взял с собой в поездку коробку «с подарками для военнослужащих, принимающих участие в СВО». Она не поместилась в купе, и он поставил ее в тамбуре.

Вскоре в купе пришел Шумейко и попытался объяснить военному, что тот нарушает правила. Согласно им, пассажир без дополнительной оплаты может провозить багаж, размер которого по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. Начальник поезда также предложил военному оплатить место в багажном купе и перенести груз, но отказался ему помочь, заявив, что сотрудникам РЖД запрещено прикасаться к багажу пассажиров.

Сама коробка на видео спора не попала. Из разговора следует, что она не только большая, но и тяжелая. По словам соседки военного, в вагон груз заносили три человека.

В ходе разговора военный и его соседка настаивали на том, что сотрудники РЖД должны сделать исключение для военнослужащего и «подарков на СВО», называя офицера «особым пассажиром». «Для специальной военной операции никаких нет у вас привилегий?» — спрашивал среди прочего военнослужащий. «Нет. К сожалению, нет», — отвечал ему начальник поезда.

Разговор в поезде mz-video

Чем закончился спор, из опубликованного видео неясно. Сам военный, жалуясь автору канала «Лаврентий Павлович» на случившееся, возмущался, что начальник поезда «в армии не служил, не женат», а также якобы отнесся «с очень большим недовольством к участникам СВО и подаркам». «Как можно ставить таких людей на руководящие должности? Тем более в таких условиях, где каждый руководитель должен быть патриотом государства!» — заявил военнослужащий. Автор канала, в свою очередь, потребовал разъяснений от руководства РЖД «по поводу неуважения к участникам проведения СВО».

3 ноября «Лаврентий Павлович» рассказал, чем закончился конфликт. Как утверждает автор Z-канала, «через минут 15 пререканий, начальник поезда ретировался и больше не появлялся». Руководство РЖД, по данным телеграм-канала, извинилось перед офицером, попросило канал удалить сообщение о конфликте и объявило, что «начальник поезда будет дисциплинарно наказан».

Некий «источник» также заявил автору Z-канала, что «начальник поезда получил повестку в военный комиссариат и будет направлен в зону проведения СВО».

Информацию о том, что Шумейко наказали из-за конфликта с военным, «Медиазоне» подтвердила на условиях анонимности одна из его коллег. По ее словам, Шумейко понизили в должности — сейчас он работает проводником. Руководство «Федеральной пассажирской компании» также попыталось уволить бывшего начальника поезда.

«Вызвали на ковер, в очень грубой форме отчихвостили его за, по факту, прямое исполнение должностной инструкции, — рассказала собеседница „Медиазоны“. — Знаю, что на него наорали, а начальник отдела обслуживания пассажиров в северо-западном филиале „ФПК“ издал приказ о том, чтобы Шумейко уволили. Но начальник вагонного участка — это структурное подразделение, которое подчиняется филиалу — этот приказ проигнорировал. Он такой: „У нас и так нет людей, идите, пожалуйста, лесом со своими приказами“».

Самого Шумейко его коллега назвала «очень хорошим начальником поезда», на которого до спора с военным не поступало жалоб. «Он правда очень старается, — сообщила она. — И свою поездную бригаду он собирал, можно сказать, по крупицам».

Как выяснила «Медиазона», Матвею Шумейко 21 год, он окончил техникум железнодорожного транспорта, а сейчас учится на заочном отделении в университете путей сообщения в Петербурге. Комментировать конфликт с военным, а также отвечать на вопрос, действительно ли ему вручили повестку, Шумейко не стал. Его коллега полагает, что сообщение о повестке было «пугалкой», поскольку у сотрудников РЖД бронь от армии.

«Ситуации с военными всегда достаточно острые. Правила одни на всех, но „эсвэошники“ всегда чувствуют себя выше правил, — отметила она. — Я недавно и сама ехала в одном купе с „эсвэошником“, и он рассказывал, что пришел в театр требовать бесплатный билет, потому что „он за них воюет“. В Мариинку, если я правильно помню. И ведь дали!».

Фото на обложке: Yuriy Stankevich / Shutetrstock