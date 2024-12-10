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Российские военные разминируют дороги под Покровском, чтобы продолжить наступление на город. Фотографии
Источник: Meduza
ВСУ пытаются создать новые укрепления на подступах к Покровску, где возобновилось российское наступление. Украинские военные минируют вероятные направления продвижения российской армии. Российские войска ведут разминирование местности, чтобы продолжить наступление. «Медуза» публикует фото работы инженерно-саперных подразделений ВС РФ, которое распространили российские государственные агентства.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.