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Российские военные разминируют дороги под Покровском, чтобы продолжить наступление на город. Фотографии

Источник: Meduza

ВСУ пытаются создать новые укрепления на подступах к Покровску, где возобновилось российское наступление. Украинские военные минируют вероятные направления продвижения российской армии. Российские войска ведут разминирование местности, чтобы продолжить наступление. «Медуза» публикует фото работы инженерно-саперных подразделений ВС РФ, которое распространили российские государственные агентства.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Военнослужащий 12-й инженерно-саперной бригады группировки российских войск «Центр» в Покровском районе Донецкой области
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Российские саперы в Покровском районе Донецкой области
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
ИМР-2 (инженерная машина разграждения) 12-й инженерно-саперной бригады группировки российских войск «Центр» в Покровском районе Донецкой области. Производство таких машин началось в СССР в 1980 году, позднее появились несколько модификаций. ИМР-2 и ее варианты использовали в войне в Афганистане, Чеченских войнах, а также при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Российские саперы уничтожают мины управляемым взрывом
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia