Российские военные разминируют дороги под Покровском, чтобы продолжить наступление на город. Фотографии

ИМР-2 (инженерная машина разграждения) 12-й инженерно-саперной бригады группировки российских войск «Центр» в Покровском районе Донецкой области. Производство таких машин началось в СССР в 1980 году, позднее появились несколько модификаций. ИМР-2 и ее варианты использовали в войне в Афганистане, Чеченских войнах, а также при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia