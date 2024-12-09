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Детские праздники проходят в метро. Свет в городе регулярно отключается. Постоянные российские удары Это повседневная жизнь Харькова, в 20 километрах от которого идут бои. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают удерживать позиции на севере Харьковской области, а ВСУ пытаются их оттуда выбить. По последним данным, украинские военные контратаковали у села Глубокое, которое было захвачено ВС РФ в мае 2024 года. Глубокое находится всего в 20 километрах к северу от Харькова. Сам Харьков, где, по данным на ноябрь, жили около 1,2 миллиона человек (в том числе около 200 тысяч беженцев), постоянно подвергается атакам дронов и авиаударам, в домах регулярно отключается электричество, но повседневная жизнь продолжается, даже если детские праздники из-за обстрелов и приходится проводить под землей.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.