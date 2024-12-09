Детские праздники проходят в метро. Свет в городе регулярно отключается. Постоянные российские удары Это повседневная жизнь Харькова, в 20 километрах от которого идут бои. Фотографии

Российские войска продолжают удерживать позиции на севере Харьковской области, а ВСУ пытаются их оттуда выбить. По последним данным, украинские военные контратаковали у села Глубокое, которое было захвачено ВС РФ в мае 2024 года. Глубокое находится всего в 20 километрах к северу от Харькова. Сам Харьков, где, по данным на ноябрь, жили около 1,2 миллиона человек (в том числе около 200 тысяч беженцев), постоянно подвергается атакам дронов и авиаударам, в домах регулярно отключается электричество, но повседневная жизнь продолжается, даже если детские праздники из-за обстрелов и приходится проводить под землей.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Противотанковые ежи на одной из улиц в Салтовском районе Харькова. 5 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Последствия ракетного удара по Харькову, который войска РФ нанесли 25 ноября 2024 года. Тогда ранения получили более 20 человек Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Жительница Харькова на одной из городских улиц, здания на которой были повреждены в результате российского удара. 25 ноября 2024 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Харькова проходят начальную военную подготовку под руководством инструкторов областного Центра национального сопротивления. Пройти обучение на таких курсах могут все жители в возрасте до 60 лет. 7 декабря 2024 года Anadolu / Getty Images

Посетители ночного клуба в Харькове. 6 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Детский праздник в честь Дня святого Николая на одной из станций метро в Харькове. 6 декабря 2024 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

6 декабря в Украине также отметили День Вооруженных сил. Люди пришли в центр города с фотографиями своих родных и близких. погибших на войне. «Помни о павших, помогай живым» — написано на плакате одного из участников акции поминовения Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Жительницы Харькова на кладбище, где похоронены погибшие на войне. 6 декабря 2024 года Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA