Войска РФ изменили тактику боя на войне с Украиной. Наступление идет быстрее, но потери в технике растут. Часть подбитых бронемашин пытаются отремонтировать. Фотографии

Российские войска, как сообщала «Медуза», повсеместно изменили тактику боя и вместо малых штурмовых пехотных групп теперь часто используют для атак колонны БМП, БТР и бронированных тягачей, которые высаживают десант прямо на позиции противника. Такие атаки нередко приводят к успеху, что позволяет российской армии наступать быстрее, но потери техники растут. Часть поврежденной техники военные РФ пытаются отремонтировать, чтобы вновь использовать в боях. Российское госагентство РИА Новости распространило снимки работы одного из ремонтных батальонов. Фотографии были сделаны 23 ноября 2024 года под Покровском, взять который пытаются российские войска.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia