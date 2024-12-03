Российские войска разрушают энергосистему Украины. Вот как выглядит одна из ТЭС после российского ракетного удара. Фотографии

Вооруженные силы РФ наносят прицельные массированные удары по украинской энергосистеме. Россия разрушает инфраструктуру, которую Украина тщательно восстанавливала, чтобы пережить наступающую зиму, указывал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ЧАО «Укргидроэнерго» Богдан Сухецкий. Из-за обстрелов к началу ноября Украина потеряла половину своих генерирующих мощностей, писал Politico со ссылкой на чиновников и экспертов. Собеседники издания предупреждали, что этой зимой — третьей с начала полномасштабной войны — украинцев ждут в лучшем случае плановые ежедневные отключения электричества даже в морозную погоду, а в худшем — волна смертей из-за замерзания людей в неотапливаемых домах. Аварийные бригады пытаются как можно скорее ликвидировать последствия ударов по объектам энергетической инфраструктуры. «Медуза» публикует фотографии работы аварийных служб на одной из поврежденных в результате российского удара теплоэлектростанций.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Этот и другие снимки из этой галереи были сделаны 28 ноября 2024 года. Место съемки не раскрывается по соображениям безопасности. «Враг тщательно анализирует ситуацию, и поэтому часть данных [о текущем состоянии энергетической инфраструктуры] должна быть закрытой», — пояснял представитель «Укргидроэнерго» Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Подробнее о последствиях ударов ВС РФ по энергосистеме Украины на «Радио Медуза»

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