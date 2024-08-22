Группа ДДТ выпустила клип на новую песню «Долго». В нем музыканты во главе с Юрием Шевчуком путешествуют на гастрольном микроавтобусе, продираясь сквозь дожди, снега и даже открытый космос.

«Клип и песня — путешествие, которое мы все с вами совершаем во времени и пространстве. У группы Beatles был фильм „Yellow Submarine“, где они на желтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. Группа ДДТ постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви. Сейчас много лжи, крови, ненависти и несправедливости. Мы все на пороге огромной, безумной катастрофы вселенского масштаба. Искусство влияет на жизнь косвенно, но мы надеемся на лучшее и эта песня может быть кого-то сделает добрее», — рассказал об этой работе Юрий Шевчук.

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Текст песни «Долго» (в припеве — цитата про «Город золотой»):

Окружили злые доброго меня,

С виду боевые — в реальности фигня.

Ухмылялись криво, жевали матюки,

Лаяли красиво эти чудаки.





Долго-долго-долго-долго

Мы с тобой как на иголках

По гвоздям бредем босые,

Ждут ворота грозовые.

Но если Землю добротой наполнить всем живым,

Нас встретит город золотой под небом голубым.





Бежать или сражаться — поздно выбирать.

Нужно это небо, раненое небо, перебинтовать.

Ждет весна аншлага, надежда у руля.

Нам нужна отвага, а больше ничего.





Долго-долго-долго-долго

Мы с тобой как на иголках

По гвоздям бредем босые,

Ждут ворота грозовые.

Но если Землю добротой наполнить всем живым,

Нас встретит город золотой под небом голубым.

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