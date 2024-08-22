«Бежать или сражаться — поздно выбирать. Нужно это небо перебинтовать» Посмотрите новый клип ДДТ (с цитатой про «город золотой»)
Группа ДДТ выпустила клип на новую песню «Долго». В нем музыканты во главе с Юрием Шевчуком путешествуют на гастрольном микроавтобусе, продираясь сквозь дожди, снега и даже открытый космос.
«Клип и песня — путешествие, которое мы все с вами совершаем во времени и пространстве. У группы Beatles был фильм „Yellow Submarine“, где они на желтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. Группа ДДТ постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви. Сейчас много лжи, крови, ненависти и несправедливости. Мы все на пороге огромной, безумной катастрофы вселенского масштаба. Искусство влияет на жизнь косвенно, но мы надеемся на лучшее и эта песня может быть кого-то сделает добрее», — рассказал об этой работе Юрий Шевчук.
Текст песни «Долго» (в припеве — цитата про «Город золотой»):
- Окружили злые доброго меня,
- С виду боевые — в реальности фигня.
- Ухмылялись криво, жевали матюки,
- Лаяли красиво эти чудаки.
- Долго-долго-долго-долго
- Мы с тобой как на иголках
- По гвоздям бредем босые,
- Ждут ворота грозовые.
- Но если Землю добротой наполнить всем живым,
- Нас встретит город золотой под небом голубым.
- Бежать или сражаться — поздно выбирать.
- Нужно это небо, раненое небо, перебинтовать.
- Ждет весна аншлага, надежда у руля.
- Нам нужна отвага, а больше ничего.
- Долго-долго-долго-долго
- Мы с тобой как на иголках
- По гвоздям бредем босые,
- Ждут ворота грозовые.
- Но если Землю добротой наполнить всем живым,
- Нас встретит город золотой под небом голубым.