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«Бежать или сражаться — поздно выбирать. Нужно это небо перебинтовать» Посмотрите новый клип ДДТ (с цитатой про «город золотой»)

Источник: Meduza

Группа ДДТ выпустила клип на новую песню «Долго». В нем музыканты во главе с Юрием Шевчуком путешествуют на гастрольном микроавтобусе, продираясь сквозь дожди, снега и даже открытый космос.

«Клип и песня — путешествие, которое мы все с вами совершаем во времени и пространстве. У группы Beatles был фильм „Yellow Submarine“, где они на желтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. Группа ДДТ постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви. Сейчас много лжи, крови, ненависти и несправедливости. Мы все на пороге огромной, безумной катастрофы вселенского масштаба. Искусство влияет на жизнь косвенно, но мы надеемся на лучшее и эта песня может быть кого-то сделает добрее», — рассказал об этой работе Юрий Шевчук.

officialddt

Текст песни «Долго» (в припеве — цитата про «Город золотой»):

  • Окружили злые доброго меня,
  • С виду боевые — в реальности фигня.
  • Ухмылялись криво, жевали матюки,
  • Лаяли красиво эти чудаки.

  • Долго-долго-долго-долго
  • Мы с тобой как на иголках
  • По гвоздям бредем босые,
  • Ждут ворота грозовые.
  • Но если Землю добротой наполнить всем живым,
  • Нас встретит город золотой под небом голубым.

  • Бежать или сражаться — поздно выбирать.
  • Нужно это небо, раненое небо, перебинтовать.
  • Ждет весна аншлага, надежда у руля.
  • Нам нужна отвага, а больше ничего.

  • Долго-долго-долго-долго
  • Мы с тобой как на иголках
  • По гвоздям бредем босые,
  • Ждут ворота грозовые.
  • Но если Землю добротой наполнить всем живым,
  • Нас встретит город золотой под небом голубым.
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