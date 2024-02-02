В декабре 2023 года уральские феминистки опубликовали 48-минутный фильм «Несоюзник». В нем девушки рассказали о своем опыте участия в феминистских инициативах, которыми руководил челябинец Кирилл Губанов. По словам бывших соратниц, он эксплуатировал их труд, присваивал себе их заслуги, контролировал их, а также вступал с некоторыми из них в интимные отношения. Издание «Новая вкладка» опубликовало материал о феминистских проектах Губанова. «Медуза» пересказывает главное из этой статьи.

В 2016 году челябинский студент, участник молодежного коммунистического движения по имени Вадим Добров познакомился по сети с несколькими местными фемактивистками и предложил им объединиться, чтобы расклеить листовки. Девушки согласились, но в итоге оказалось, что листовки были посвящены не борьбе за права женщин, а предстоящим выборам в Госдуму. Добров продолжил виртуально «вербовать» активисток в свое сообщество. Как вспоминают участницы, он производил впечатление человека, очень вовлеченного в феминистскую повестку.

Движение, созданное студентом в 2016 году, за время своего существования несколько раз сменило название. Сначала это была Челябинская феминистская агитгруппа (ЧФА), затем — Челябинское феминистское объединение (ЧФО), а в 2023 году — Уральская феминистская инициатива (УФИ). Каждый раз при смене названия в соцсетях движения писали о внутренних «разногласиях участниц».

В декабре 2023-го сообщество объявило о закрытии. Тогда в соцсетях вышел фильм «Несоюзник», в котором участницы фемдвижения назвали виновником их «разногласий» Кирилла Губанова. Это настоящее имя Вадима Доброва. Он часто использовал псевдонимы в активисткой работе, в том числе, например, фамилию Правдолюбов. Многие феминистки в разных регионах России считают, что Губанов просто пиарился на модной феминистской повестке. Они также обвиняют его в присвоении их заслуг, тотальном контроле и абьюзе.

Женщина Может!

Сам Губанов в беседе с «Новой вкладкой» несколько раз ушел от ответа на вопрос, зачем мужчине активно включаться в феминистскую повестку. Он утверждает, что интерес к теме прав женщин и желание решать их проблемы у него возник благодаря книгам Александры Коллонтай и Фридриха Энгельса, а также акциям Pussy Riot.

Губанов настаивает, что феминистское сообщество в Челябинске появилось само по себе. Однако, как выяснили журналисты, инициатива исходила от Губанова — именно он создал и администрировал чат ЧФА во «ВКонтакте». В нем состояло около десяти девушек. В расклейке агитлистовок обычно участвовали всего пара человек, и они постоянно менялись. Губанов не придавал этому значения и был уверен, что им на смену придут новые. На офлайн-встречи с потенциальными участницами Губанов обычно брал с собой одну из активисток, но говорил в основном сам.

Другие участницы ЧФА подтвердили, что Губанов играл ключевую роль в принятии решений: он определял формат и содержание акций, а также лично исключал из объединения. Например, однажды он без согласования с другими активистками удалил из чата ЧФА девушку, с которой у него случился конфликт. Потом он исключил еще одну участницу, которая поддержала соратниц, недовольных тем, что фемгруппой руководит мужчина. Кроме того, создатель ЧФА единолично назначал руководительниц фемсообществ, которые на самом деле ничего не решали на своем посту.

Сам Губанов называет себя «помощником», который просто делился опытом. «Я был занят параллельно другой политической деятельностью, и поэтому люди ожидали от меня помощи, каких-то советов», — заявил он «Новой вкладке».

Одновременно с работой с феминистским сообществом Губанов состоял во Всесоюзной молодой гвардии большевиков (ВМГБ), которая, согласно уставу, «борется за возрождение СССР, освобождение трудящихся от гнета и светлую жизнь людей труда».

Свои взгляды Кирилл Губанов не скрывал. «Он все время [говорил]: „Вот при Сталине женщины наравне с мужчинами работали, благодаря женщинам произошла революция“», — рассказала журналистам бывшая участница группы Анастасия Зеленцова. По ее словам, Губанов не любил, когда ему напоминали, что именно при Сталине в СССР криминализировали аборты. Позже он вступил в Российскую маоистскую партию, поскольку, по его словам, эта идеология «в большей степени соответствует марксистско-ленинским взглядам».

В 2019 году Челябинская феминистская агитгруппа раскололась — из объединения ушла часть участниц, считавших, что Губанов их контролирует. Параллельно от сотрудничества с Губановым отказалась группа ЧФА в Екатеринбурге.

Оставшиеся с Губановым феминистки переименовали движение в Челябинское феминистское объединение (ЧФО). Его руководительницей стала 17-летняя Елизавета. В 2022 году она рассказала, что Губанов заставлял ее работать над развитием ЧФО «до тошноты» и писать «разоблачительные» статьи про объединения отделившихся активисток. Елизавета в тот момент состояла в романтических отношениях с Губановым. По словам девушки, он принуждал ее к сексу, а во время ссор мог угрожать, что покончит с собой. Подруга Елизаветы рассказывала, что Губанов контролировал девушку и проверял ее телефон. Другие активистки утверждают, что он в какой-то период встречался одновременно с двумя девушками из сообщества, но скрывал это от них.

Издание «Сота» публиковало рассказы активисток, жаловавшихся на абьюзивные отношения с Губановым. «Иногда он делал странную вещь. Он говорил: „Бей меня. Давай драться“. Я не хотела. Я не понимала зачем, в шутку? Это было не весело. Я плакала, он отставал. <…> По поводу сексуализированного насилия. На отказ он говорил: „Ну, все тогда, все понятно. Не хочешь — не надо. Но знай, что я очень обиделся, что я очень недоволен“. Было легче согласиться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с психологическим насилием. <…> Чаще всего он принуждал к оральному сексу. Это было все очень долго, очень неприятно», — рассказывала о Губанове одна из девушек по имени Лиза.

В 2022 году многие участницы ЧФО ушли из объединения и сообщили о поведении Кирилла Губанова в Российскую маоистскую партию, откуда их бывшего лидера исключили за «моральное разложение» и «распутный образ жизни».

ЧФО после скандала с Губановым прекратило существование. Но в начале 2023 года в Челябинске появилось новое фемобъединение — Уральская феминистская инициатива (УФИ). Его участницы проводили акции в Челябинске и Екатеринбурге и тесно сотрудничали с Союзом маоистов Урала, который создал Губанов и его соратники, не поверившие в обвинения феминисток. У обеих организаций был общий офис в Челябинске, где было много символики маоистов, но ничего не напоминало о феминизме.

Журналистам «Новой вкладки» Губанов не дал четкого ответа на вопрос, руководил ли он обоими движениями — УФИ и Союзом маоистов Урала. Руководительница УФИ с псевдонимом Ярослава настаивала, что дружба с маоистами объясняется «сходствами во взглядах на права женщин». «В эпоху культурной революции в Китае был распространены лозунги: „Женщина держит половину неба“ и „Все, что может женщина, может и мужчина, все, что может мужчина, может и женщина“», — объяснила она.

Последнее публичное мероприятие активисты УФИ провели в декабре 2023 года, за два дня до выхода фильма «Несоюзник». После закрытия инициативы, по словам бывших участниц, их принял в свои ряды тот самый Союз маоистов Урала.

Губанов в беседе с «Новой вкладкой» предположил, что феминистки могут с ним «ругаться» по двум причинам: либо потому, что они сотрудничают с полицией, либо потому, что завидуют его успехам в активизме. «Неужели я самый страшный человек в России, о котором надо снимать фильмы, статьи какие-то издавать?» — заявил он.

Фильм «Несоюзник», который показали фемсообщества в 16 регионах России, Губанов смотреть не намерен, потому что не хочет «тратить время и нервы».