Во Франции собрали более 1,6 миллиона евро для семьи полицейского, арестованного за убийство подростка Семья погибшего обвиняет организаторов сбора в мошенничестве. Ей пожертвовали в четыре раза меньше

Протестующие в Париже, 29 июня 2023 года Sarah Meyssonnier / Reuters / Scanpix / LETA

Во Франции завершился сбор пожертвований семье полицейского Флориана М., обвиняемого по делу об убийстве 17-летнего Наэля Мерзука, из-за смерти которого в стране начались масштабные беспорядки.

За пять дней сбора средств больше 85 тысяч человек сделали пожертвования в пользу семьи взятого под стражу полицейского. В сумме они собрали более 1,6 миллиона евро — это в четыре раз больше, чем пожертвовали семье погибшего подростка. По данным BFM TV, семье Наэля удалось собрать около 400 тысяч евро. По данным CNN, пожертвования сделали чуть более 21 тысячи человек.

Краудфандинговую кампанию в пользу семьи полицейского, объясняет телеканал, организовал ультраправый медийный деятель Жан Мессиа, который активно продвигал сбор в соцсетях и СМИ. В описании кампании говорилось, что полицейский просто «делал свою работу и теперь платит за это высокую цену».

С такой интерпретацией событий не согласились многие французские политики, выступившие с требованием закрыть сбор. В частности, глава Социалистической партии Оливье Фор осудил краудфандинговый сервис GoFundMe за то, что на его платформе разрешили разместить сбор средств в пользу полицейского, обвиняемого в умышленном убийстве.

Депутат партии «Возрождения» Эрик Боторель раскритиковал непосредственно Жана Мессию, заявив, что тот «дует на угли», провоцируя своими действиями новые беспорядки. С этим отчасти согласилась премьер-министр Франции Элизабет Борн, отметившая, что сбор точно не способствует завершению беспорядков в стране.

Против сбора выступили и обычные граждане. Например, на сайте Change.org 4 июля появилась петиция, которую за сутки подписали более 80 тысяч человек. Однако GoFundMe отказался закрывать сбор, подчеркнув, что он полностью соответствовал правилам сервиса.

Семья погибшего подростка обвинила Мессию в мошенничестве и подала соответствующую жалобу в прокуратуру Парижа, пишет Le Monde. В частности, родственники Наэля считают, что Мессиа целенаправленно криминализировал жертву, неоднократно называя подростка рецидивистом, чтобы привлечь больше внимания к сбору денег для полицейского.

По данным источника BFM TV, Наэль действительно привлекался к ответственности. В сентябре 2022 года он предстал перед судьей по делам несовершеннолетних из-за того, что не подчинился требованиям полицейского. Еще одно заседание суда по другому делу с его участием было запланировано на сентябрь 2023 года.

Жан Мессиа в ответ обвинил семью погибшего в клевете, а также призвал всех, кто жертвовал деньги семье полицейского, писать заявления против семьи Наэля в ответственные органы.

Полицейский Флориан М. убил Наэля Мерзука 27 июня в городе Нантер. По версии правоохранительных органов, подросток, который находился за рулем арендованного автомобиля, превысил скорость и проигнорировал требование полиции остановиться. После того, как сотрудники полиции его догнали, один из полицейских направил оружие на нарушителя. В какой-то момент машина снова поехала, после чего полицейский выстрелил.

После убийства Наэля во Франции начались масштабные беспорядки, которые длятся уже больше недели. За это время протестующие подожгли тысячи автомобилей, а также разграбили сотни магазинов и административных зданий. Глава движения предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безьё оценил ущерб от беспорядков в один миллиард евро без учета ущерба для туризма.

4 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что пик беспорядков в стране пройден. За время протестов были задержаны больше трех с половиной тысяч человек — около трети из них были несовершеннолетними. В ночь на 5 июля полиция задержала лишь 16 протестующих.

На встрече с мэрами французских городов Макрон заявил, что в ближайшее время будет представлен особый закон, который позволит ускорить восстановление страны после беспорядков. Также президент допустил, что во Франции, в виду числа несовершеннолетних, участвовавших в протестах, может быть разработан механизм, позволяющий властям ограничивать или вовсе отключать соцсети во время кризисов.

Подробнее о беспорядках

Во Франции шесть дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка Их сравнивают с протестами, которые стали началом движения BLM в США. И это, возможно, самый тяжелый кризис за время президентства Макрона

Подробнее о беспорядках

Во Франции шесть дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка Их сравнивают с протестами, которые стали началом движения BLM в США. И это, возможно, самый тяжелый кризис за время президентства Макрона