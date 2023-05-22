Ветерану британской армии ампутировали ноги после того, как он подорвался на самодельной мине в Афганистане. Спустя 13 лет он покорил Эверест

Хари Будха Магар во время восхождения на Эверест. 7 мая 2023 года Krish Thapa HST Adventures / SWNS / Scanpix / LETA

43-летний Хари Будха Магар — ветеран британской армии, потерявший из-за ранения обе ноги в Афганистане, — поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с двойной ампутацией ног выше колена, покорившим высочайшую вершину Земли (8848,86 метра), пишет BBC News.

Бывший военный и группа непальских альпинистов достигли вершины Эвереста в 15:00 по Лондону (17:00 по Москве) в пятницу, 19 мая. Команда начала восхождение еще 17 апреля — ровно через 13 лет после того, как Хари лишился обеих ног, отмечает The Guardian.

Хари вырос в Непале, а затем уехал из страны, поступив в полк в составе британской армии. В 2009 году он переехал в Кентербери. Год спустя во время службы в Афганистане он наступил на самодельное взрывное устройство и в результате взрыва лишился обеих ног.

После медицинской операции Хари, по его словам, чувствовал, что его «жизнь закончилась». Он рассказал, что «это было тяжелое время» — находясь в депрессии, он пил и несколько раз пытался покончить с собой. Потом он увлекся спортом, в том числе гольфом, лыжами и скалолазанием, что, как пишет BBC News, помогло ему «вернуть уверенность в своих силах».

Хари несколько лет планировал экспедицию на Эверест, но в 2017 году власти Непала ужесточили правила восхождения, чтобы уменьшить количество несчастных случаев. В частности, они запретили восхождения людям с двумя ампутированными конечностями. Объединившись с другими альпинистами, Хари оспорил этот запрет. Как отмечает BBC News, при восхождении он использовал специальные протезы со встроенными альпинистскими кошками.

Перед подъемом на вершину группа Хари провела 18 дней в на Эвересте, ожидая подходящих погодных условий для подъема. Были сильные морозы. Участники экспедиции наблюдали, как с горы спускают тела двух погибших альпинистов.

Хари (в центре) в составе группы альпинистов во время восхождения на Эверест. 7 мая 2023 года Krish Thapa HST Adventures / SWNS / Scanpix / LETA

Достигнув вершины, Хари связался с журналистами по спутниковому телефону и рассказал, что подъем оказался сложнее, чем он мог представить. Хари провел на вершине всего несколько минут, поскольку из-за плохой погоды его солнцезащитные очки и кислородная маска замерзли. При спуске у команды кончился кислород. Новые баллоны им доставили другие альпинисты.

«Моя большая цель заключалась в том, чтобы изменить представления о людях с инвалидностью и вдохновить других людей покорять их собственные горы <…> Независимо от того, насколько велики ваши мечты, независимо от того, насколько ограничены ваши возможности, при правильном образе мышления все возможно», — заявил Хари после подъема.

Теперь группа отдыхает перед тем, как Хари вернется в Великобританию.

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