Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что кремлевские руководители вряд ли умрут своей смертью. Вот что он сказал.

Кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат.

Офіс Президента України

Зеленскому, конечно же, ответил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев — в свойственной ему оскорбительной манере.

Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда.

Медведев 3 мая, когда администрация президента РФ объявила об атаке беспилотников на Кремль и покушении на Владимира Путина, открыто призывал к «физическому устранению» Зеленского. «Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», — писал тогда он в телеграме.

В Украине отрицают свою причастность к атаке дронов на Кремль, в которой Москва обвинила Киев. Владимир Зеленский заявил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву», поскольку стране и так не хватает оружия для защиты своей территории, и ВСУ не могут «использовать его где-либо еще».

Атака дронов на Кремль

Откуда прилетели дроны, которые атаковали Кремль? Как им удалось обойти ПВО? Угрожало ли что-то Путину? «Медуза» отвечает на главные вопросы об ударах по резиденции президента РФ

Атака дронов на Кремль

Откуда прилетели дроны, которые атаковали Кремль? Как им удалось обойти ПВО? Угрожало ли что-то Путину? «Медуза» отвечает на главные вопросы об ударах по резиденции президента РФ

Фото на обложке: Yves Herman / AP / Scanpix / LETA; Getty Images