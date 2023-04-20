Фото с места попытки убийства Ольги Цвик. Опубликовано прокуратурой Куинса Queens DA office

Суд в Нью-Йорке приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Присяжные подтвердили, что она пыталась отравить свою знакомую, чтобы выдать себя за нее. Этой знакомой была гражданка Украины Ольга Цвик.

В августе 2016 года Виктория Насырова пришла к Ольге Цвик, мастеру по наращиванию ресниц, на косметическую процедуру. С собой Насырова принесла чизкейк. Съев два куска, третьим она угостила Ольгу. Через некоторое время Ольге стало плохо, у нее началась рвота, вскоре она потеряла сознание. По словам пострадавшей, последним ее воспоминанием было то, как Насырова ходит по комнате, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора нью-йоркского района Куинс.

На следующий день Ольгу нашел ее друг. Она была без сознания, а вокруг нее лежали разбросанные таблетки. Ольгу доставили в больницу. Ее удалось спасти — при этом врачи рассказали, что она едва избежала сердечного приступа, пишет The New York Post.

Когда Ольга вернулась домой, она обнаружила, что у нее пропали паспорт, разрешение на работу в США, некоторые украшения, а также около четырех тысяч долларов наличными. Позднее следствие установило, что вещи забрала Виктория Насырова, которая, будучи внешне похожей на Ольгу Цвик, решила ее отравить, чтобы выдать себя за нее.

Образцы ДНК Виктории Насыровой были обнаружены в контейнере, в котором она принесла чизкейк. Там же эксперты нашли следы феназепама — препарата, обладающего транквилизирующим действием.

Помощник прокурора по делу Насыровой сообщил, что ее разыскивают в России с 2014 года по подозрению в убийстве другой женщины. Газета The New York Post утверждает, что это дело об убийстве 54-летней Аллы Алексеенко. РИА Новости сообщало, что Насырова убила Алексеенко и похитила 52 тысячи долларов, которые убитая получила от продажи дома. Агентство также утверждало, что в России Насырову подозревают в убийстве владельцев двухкомнатной квартиры, которую она потом якобы продала.

Как сообщает «Би-би-си», Насырова после убийства Аллы Алексеенко бежала из России в США через Мексику. В 2017 году ее задержали — как сообщает CBS, по подозрению в том, что она обворовывала мужчин, которых встречала на сайтах знакомств. При этом она использовала сильнодействующие препараты.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал Викторию Насырову виновной по целому ряду статьей, включая покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражи. Судья Кеннет Холдер, назначая ей срок, назвал ее «чрезвычайно опасной женщиной». Окружной прокурор Куинса Мелинда Катц назвала Насырову «безжалостной и расчетливой аферисткой», отметив, что только благодаря Ольге Цвик властям удалось привлечь обвиняемую к ответственности.

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