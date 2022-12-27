Медведев «спрогнозировал» на 2023 год создание «Четвертого рейха» и президентство Илона Маска после гражданской войны в США «Это самое абсурдное, что я слышал», — ответил бизнесмен
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Бизнесмен Илон Маск назвал «абсурдными» прогнозы на 2023 год, которые опубликовал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом предприниматель написал в твиттере в ответ на тред российского чиновника.
Медведев опубликовал 10 своих прогнозов в соцсетях вечером 26 декабря. «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал он.
По мнению замглавы Совбеза, в 2023 году среди прочего могут произойти следующие события:
- Цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель, а цена на газ — 5 тысяч долларов за тысячу кубометров.
- Великобритания вернется в Евросоюз, который затем распадется. Польша и Венгрия захватят западные области Украины.
- В Германии создадут «Четвертый рейх», куда примкнут ее «сателлиты» — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния и «Киевская республика».
- Франция и «Четвертый рейх» начнут войну, в результате которой произойдет раздел Европы, в том числе Польши.
- В США в результате гражданской войны штаты Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. При этом Техас создаст «союзное государство» с Мексикой. В той же части штатов, которые после гражданской войны «закрепят» за республиканцами, президентом выберут Илона Маска.
- Бреттон-Вудская финансовая система, включая МВФ и Всемирный банк, рухнет. Доллар и евро перестанут быть мировыми резервными валютами. Мир вернется к золотому стандарту и перейдет «к активному использованию цифровых фиатных валют».
В конце сообщения Медведев поздравил «англосаксонских друзей» с наступающим Новым годом.
Илон Маск назвал тред с прогнозами Медведева «эпичным» и установил на него напоминание, которое сработает через год. Позже еще в одном сообщении предприниматель отметил: «Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, они демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики».
Медведев и Маск не в первый раз комментируют твиты друг друга. Так, в октябре бизнесмен ответил на пост российского чиновника об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Маск отметил, что Медведев «довольно хороший тролль», а также спросил, как у России идут дела в украинском Бахмуте, где продолжаются самые тяжелые бои. В ответ Медведев позвал бизнесмена в Москву на День Победы.