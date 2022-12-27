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Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен Илон Маск назвал «абсурдными» прогнозы на 2023 год, которые опубликовал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом предприниматель написал в твиттере в ответ на тред российского чиновника.

Медведев опубликовал 10 своих прогнозов в соцсетях вечером 26 декабря. «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал он.

По мнению замглавы Совбеза, в 2023 году среди прочего могут произойти следующие события:

Цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель, а цена на газ — 5 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Великобритания вернется в Евросоюз, который затем распадется. Польша и Венгрия захватят западные области Украины.

В Германии создадут «Четвертый рейх», куда примкнут ее «сателлиты» — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния и «Киевская республика».

Франция и «Четвертый рейх» начнут войну, в результате которой произойдет раздел Европы, в том числе Польши.

В США в результате гражданской войны штаты Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. При этом Техас создаст «союзное государство» с Мексикой. В той же части штатов, которые после гражданской войны «закрепят» за республиканцами, президентом выберут Илона Маска.

Бреттон-Вудская финансовая система, включая МВФ и Всемирный банк, рухнет. Доллар и евро перестанут быть мировыми резервными валютами. Мир вернется к золотому стандарту и перейдет «к активному использованию цифровых фиатных валют».

В конце сообщения Медведев поздравил «англосаксонских друзей» с наступающим Новым годом.

Илон Маск назвал тред с прогнозами Медведева «эпичным» и установил на него напоминание, которое сработает через год. Позже еще в одном сообщении предприниматель отметил: «Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, они демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики».

Медведев и Маск не в первый раз комментируют твиты друг друга. Так, в октябре бизнесмен ответил на российского чиновника об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Маск отметил, что Медведев «довольно хороший тролль», а также спросил, как у России идут дела в украинском Бахмуте, где продолжаются самые тяжелые бои. В ответ Медведев позвал бизнесмена в Москву на День Победы.