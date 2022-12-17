Минюст объявил «иноагентом» Дмитрия Давыдова. Возможно, это автор «20 идей по развитию России» Больше года СМИ активно рекламировали эту программу — а теперь удаляют
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
16 декабря министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов», включив в него под номером 506 Дмитрия Давыдова. В реестре Минюста упоминаются только его отчество (Викторович) и дата рождения (20 августа 1981 года).
По этим данным СМИ сделали предположение, что речь идет о предпринимателе, известном как автор «20 идей по развитию России».
Эту программу экономических реформ начали массово рекламировать с лета 2021 года крупные СМИ и популярные блогеры. Рекламные материалы появлялись в изданиях «Ведомости», «Коммерсант», «Российская газета», Forbes, РБК, «Интерфакс», «Лента.ру», «Аргументы и факты». Посты о «20 идеях» публиковали в своих инстаграмах комик Максим Галкин, актриса Наталья Рудова, певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, телеведущие Дмитрий Губерниев, Ксения Бородина и Алена Водонаева. Программу реформ также отправляли в российские министерства и ведомства, а в августе в государственной «Российской газете» вышло официальное обращение Дмитрия Давыдова к Владимиру Путину.
По данным «Русской службы Би-би-си», только к началу 2022 года о проекте Давыдова вышло 500 публикаций почти в 50 изданиях, а на рекламную кампанию было потрачено около миллиарда рублей. При этом в СМИ выдвигались предложения, что Дмитрия Давыдова на самом деле не существует.
В Кремле заявляли, что не знают, кто стоит за программой «20 идей». «По нашей линии специальных докладов не было. Судя по деньгам, которые тратятся на продвижение, — кто-то весьма состоятельный», — заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Осенью 2021 года «Русская служба Би-би-си» провела расследование и пришла к выводу, что автором «20 идей» может быть совладелец казахстанской букмекерской конторы Olimpbet Дмитрий Давыдов.
После того, как имя Дмитрия Давыдова появилось в реестре «иноагентов», СМИ начали снимать баннеры его проекта со своих сайтов, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». В частности, рекламу удалили агентство «Интерфакс», издания «Московский комсомолец» и «Коммерсант».
Публикация материалов «иностранного агента» создает риски для СМИ, поскольку издания могут сами попасть в реестр «иноагентов» по закону об «иностранном влиянии», отмечает «Русская служба Би-би-си». СМИ обязаны сопровождать рекламу Давыдова сообщением крупным шрифтом о том, что материал создан «иноагентом».