В Астраханской области нашли трупы 60 собак со следами крайне жестокого обращения В издевательствах над ними обвиняют сотрудников приюта, получившего подряд на отлов бездомных животных

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В Астраханской области 26 ноября на территории скотомогильника обнаружили трупы 60 собак со следами жестокого обращения. Сотрудница скотомогильника заметила, что у некоторых животных были отрезаны части тела и выколоты глаза. Она обратилась в полицию и природоохранную прокуратуру.

К скотомогильнику также прибыли зоозащитники. «Когда я приехала туда… я такое увидела. Маленькие собачки в чистых попоночках. У меня сразу же возник вопрос — это была некачественная операция или собаки умерли от болевого шока? Лежали кости, были отрезаны конечности, выколоты глаза. Лапа была отрезана, не от укуса, не обглодана. Половина собак были истощены. А под некоторыми были лужи свежей крови», — рассказала «Аргументам и фактам» активистка Ольга К.

Из журнала скотомогильника зоозащитники узнали номер автомобиля, доставившего трупы животных. Благодаря ему и синим меткам на ушах собак активисты установили, что животных привезли из «Экоприюта», связанного с бывшим депутатом гордумы от «Единой России» Андреем Невлюдовым. По данным областного депутата Олега Шеина, именно эта фирма при содействии губернатора Игоря Бабушкина получила подряды на отлов и стерилизацию бездомных животных по всей территории области.

Шеин попытался связаться с руководителем «Экоприюта», однако ему сказали, что директор проведет весь день на совещаниях и не сможет встретиться с гражданами, чтобы ответить их вопросы по поводу произошедшего.

К вечеру 27 ноября зоозащитники вместе с депутатом и журналистами собрались около приюта. Активисты пытались попасть внутрь, но охрана их не пустила. Тогда они попытались узнать, что происходит на территории приюта, забравшись на деревья и забор.

«Глухой забор и закрытые ворота. Из-за забора слышны удары и визг собак. Во дворе вольер с собаками под открытым небом. Животные сильно истощены. Возле вольеров будка. В будке мертвая собака. Возле ангара еще несколько вольеров. Полы покрыты фекалиями и собаки жмутся друг к другу, чтобы не замерзнуть», — написала в активистка Евгения Зариньш.

На территорию «Экоприюта» зоозащитнкии смогли попасть только после появления полиции. По словам Ольги К., активистам удалось вывезти двух собак, но выжила только одна из них — вторая умерла в ветеринарной клинике. Врач сказал, что от истощения.

По словам зоозащитников, большая часть собак содержится в ангаре, куда, как следует из сообщений СМИ, активистам так и не удалось попасть. «Сейчас наша задача — вывезти собак. Но полиция нас не может туда провести. Но в этом приюте, я убеждена, нарушается закон. Я сама лично снимала, как одна из работниц ногами избивала собаку», — рассказала Ольга К.

Депутат Олег Шеин заявил, что в отношении «Экоприюта» надо провести проверку и выяснить, сколько он закупал кормов и обезболивающих. «Если обезболивающих закупалось меньше, чем было простерилизовано собак, то либо были приписки по объему работ, либо стерилизация велась под обездвижкой без обезболивающих», — написал он, добавив, что «вся банда садистов должна сесть как организованная преступная группа».

28 ноября прокуратура Астраханской области сообщила, что начала процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о жестоком обращении с животными. Активисты опубликовали петицию с требование закрыть «Экоприют». На момент публикации этого материала ее подписали почти 2,5 тысячи человек.

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