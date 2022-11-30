Полиции Сан-Франциско, возможно, разрешат в «исключительных случаях» использовать роботов для убийства подозреваемых Противники этой идеи говорят о «милитаризации» полиции

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Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images

Сан-Франциско предварительно одобрил предложение местной полиции, которое позволит офицерам использовать в чрезвычайных ситуациях роботов с дистанционным управлением для «обезвреживания» подозреваемых. Об этом сообщает Associated Press.

Предложение было принято большинством голосов, несмотря на критику со стороны гражданских активистов. Они опасаются, что это решение приведет к дальнейшей «милитаризации» полиции, которая, по их мнению, и без того действует агрессивно по отношению к социально незащищенным группам населения.

Сторонники предложения полиции заявляли, в свою очередь, что возможность использования роботов может быть «лучшим и единственным способом борьбы» в случаях терактов или массовых убийств с применением огнестрельного оружия.

Инициатива претерпела , отмечает The Washington Post. В конечном варианте предполагается, что полиция Сан-Франциско сможет применять роботов для убийства подозреваемых, когда существует опасность для жизни мирных жителей или сотрудников полиции, и при этом полицейские не смогли справиться с угрозой другими способами. Принять решение об использовании роботов смогут лишь полицейские, занимающие высокие должности.

Как отмечает The Guardian, пока не уточняется, каким оружием могут или не могут быть оснащены полицейские роботы. В полицейском управлении Сан-Франциско заявили журналистам, что в распоряжении полиции нет роботов, оснащенных оружием — и не существует планов сделать это в дальнейшем. Однако, сообщили в ведомстве, полиция может задействовать роботов с взрывчаткой, чтобы «обезоружить и дезориентировать вооруженных или опасных преступников».

«Они будут использоваться в исключительных ситуациях, чтобы предотвратить гибель невинных людей», — сказали в полицейском управлении.

На сегодняшний день в распоряжении полиции Сан-Франциско есть 12 наземных роботов для разведки, обезвреживания бомб, наблюдения в условиях плохой видимости и спасательных операций. По словам представителей полиции, роботы с дистанционным управлением были закуплены в 2010-2017 годах и пока ни разу не использовались для доставки взрывных устройств.

Как отмечает The Washington Post, прежде чем стать городским законом, инициатива об использовании роботов будет вынесена на повторное голосование в наблюдательном совете на следующей неделе, а затем ее должен одобрить мэр Сан-Франциско.

Глава правозащитного проекта по надзору за технологиями наблюдения Альберт Фокс Кан в беседе с журналистами отметил, что Сан-Франциско может стать первым городом, где легализовали использование роботов-убийц. Он выразил обеспокоенность тем, что власти города создают опасный прецедент, и полиция в других городах может последовать примеру Сан-Франциско.

В Окленде, где также рассматривался вопрос о допустимости использования роботов для убийства подозреваемых, полиция отказалась от этой идеи после негативной общественной реакции.

Впервые в США применили робота для убийства подозреваемого в 2016 году, во время стрельбы на демонстрации против полицейского насилия в Далласе. В результате нападения погибли пять полицейских, еще шесть офицеров были ранены. Кроме того, огнестрельное ранение получил еще один житель города. После безрезультатных переговоров подозреваемый Мика Джонсон был убит при помощи взрывного устройства, доставленного роботом.