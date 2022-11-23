На автобусных остановках в Иерусалиме взорвались две бомбы. Погиб 16-летний подросток, 26 человек ранены. Главное Ситуация похожа на новое обострение арабо-израильского конфликта

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Сотрудник правоохранительных органов с собакой, обученной искать взрывчатку, на месте одного из взрывов в Иерусалиме. 23 ноября 2022 года Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

В Иерусалиме утром 23 ноября произошли два взрыва. Первая бомба взорвалась около семи часов утра в районе Гиват-Шауль неподалеку от основного въезда в город. Через полчаса произошел второй взрыв — на северной окраине города. Самодельные бомбы, по данным полиции, были начинены шрапнелью. Террористы оставили сумки с бомбами на автобусных остановках и привели их в действие дистанционно, используя мобильные телефоны.

В результате двойного теракта погиб 16-летний Арье Шупак, студент ешивы. Он ждал на остановке автобус, чтобы поехать на занятия. Ynet сообщает, что у погибшего было гражданство Канады. Еще 22 человека получили ранения в результате теракта, как минимум двое из них в критическом состоянии.

Израильская полиция опасается новых взрывов. После двойного теракта она начала массовые проверки на остановках общественного транспорта, а также в местах скопления людей. «Наша главная задача — предотвратить следующий взрыв, для этого используются все силы», — заявили в полицейском департаменте. Сотрудники спецслужб пытаются по записям с камер наблюдения вычислить террористов, заложивших взрывчатку. Ynet сообщает, что, по предварительной версии, террористов было двое.

Движение ХАМАС не стало брать на себя прямую ответственность за теракт, но поддержало действия террористов. «Сионистские оккупанты сегодня платят за свои преступления и агрессию против нашего народа», — заявил пресс-секретарь ХАМАС Абд Латиф аль-Кану. Другой представитель движения Мохаммед Хамада пообещал, что ближайшие дни «будут напряженными и трудными для врага».

С начала 2022 года в арабо-израильском конфликте погибли 25 израильтян и 130 палестинцев — это максимальное количество жертв с 2006 года. Израильская армия утверждает, что большинство убитых среди палестинцев были боевиками вооруженных группировок. Как отмечает Associated Press, в последнее время палестинские террористы изменили тактику: они реже применяют взрывчатку и чаще нападают на мирных жителей с ножами или используют автомобили, на которых врезаются в толпу.

В 2000-2005 годах на Ближнем Востоке продолжалась Аль-Аксы, за это время в результате столкновений погибли более тысячи израильтян и более трех тысяч палестинцев. Арабские террористы во время интифады, в частности, взрывали бомбы в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

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