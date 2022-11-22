В Москве транспортный коллапс из-за ледяного дождя. На дорогах пробки, задерживаются поезда и самолеты

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Сao Yang / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Ледяной дождь начался в Москве утром 22 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве ровно в 9:00 при температуре —2,7 градуса начался настоящий классический ледяной дождь! На высоте 1375-1861 метров образовалась „линза“ тепла (температура +0,7…+2,5), откуда и льет дождь, а при минусах у земли он замерзает и все покрывается коркой льда», — написал Тишковец в своем телеграм-канале. Он отметил, что в Московской области наблюдается гололед.

На дорогах Москвы возникли автомобильные пробки, которые к 9 утра достигли восьми баллов. Департамент транспорта призвал жителей города не ездить на машинах. Вечером 22 ноября, по прогнозу властей, ожидаются пробки до восьми баллов, при ухудшении погоды — до девяти.

В аэропортах Москвы отменили или задержали около 30 рейсов. Судя по данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 12:45 мск, в Шереметьево отменили семь рейсов и задержали четыре, во Внуково отменили четыре рейса и задержали один, в Домодедово отменили один рейс и задержали еще десять.

В Шереметьево и Домодедово сказали изданию «Подъем», что работают в штатном режиме. В первом из аэропортов сказали, что рейсы отменяют и задерживают по решениям авиакомпаний, во втором — что «незначительные отклонения в расписании» могли возникнуть из-за того, что нужно провести противообледенительную обработку самолетов.

В метро Москвы возникли задержки в движении поездов. Как сообщили в департаменте транспорта в 9:54 мск, на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветки) интервалы в движении поездов увеличили «для проверки состава». В департаменте транспорта не назвали причину случившегося, некоторые СМИ связали это с ледяным дождем. В 10:07 движение по фиолетовой ветке восстановили в обычном режиме.

На станции МЦД Славянский бульвар около 11 утра отключилось электричество в пассажирской зоне. Как пишет «Осторожно, Москва», по словам очевидцев, на станции не работали автоматы по продаже билетов на электрички, в переходе пропал свет. Сотрудники МЦД открыли створки турникетов для свободного прохода к поездам и выходам со станции.

В это же время на D2 (втором диаметре МЦД) и на Курском направлении Московской железной дороги возникли задержки поездов в сторону области. У станции Люблино, по сообщению властей, «в связи со сложными погодными условиями» остановилась пригородная электричка. Спустя час состав убрал вспомогательный локомотив, железная дорога начала восстанавливать движение поездов по графику.

В других регионах России также возникли сложности из-за ледяного дождя, который прошел в последние дни. Так, в Курской области более 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения. В Калужской области в пяти районах нет света, в регионе ограничили автобусные перевозки между муниципалитетами, а в Калуге отметили рейсы школьных автобусов. В Воронеже на сутки останавливали движение троллейбусов.

Гидрометцентр России в полдень выпустил прогноз, согласно которому ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололед сохранятся в Москве до ночи.