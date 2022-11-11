В Чите покончил с собой многократный чемпион России и мира по борьбе Его допрашивали по делу об избиениях детей в спортивном лагере. Близкие спортсмена считают, что его довели до самоубийства

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В Чите покончил с собой президент Федерации и ММА Забайкальского края, многократный чемпион России и мира по Олег Сороканюк. Тело 32-летнего спортсмена обнаружили 10 ноября в спортивном зале «Плацдарм». Первой о его гибели сообщила читинская журналистка и режиссер Елена Хзанян. Позже эту информацию подтвердили родственники погибшего.

По словам Хзанян, Сороканюка довели до самоубийства сотрудники правоохранительных органов, которые ведут расследование «систематических избиений», якобы происходивших в детском лагере «Жемчужина». Близкие Сороканюка называют это дело сфабрикованным.

«Это было доведение до самоубийства следственными органами, Следственным комитетом, в частности. Теми, кто был заинтересован в том, чтобы посадить его по надуманной, я бы сказала, истории, и выдуманным обвинениям. Никакого, на самом деле, там дела не должно было быть», — прокомментировала смерть спортсмена Елена Хзанян.

В начале октября Следственный комитет России отчитался о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц спортивной школы № 5 и спортивного лагеря «Жемчужина» по статье о халатности, а также об уголовном деле против 24-летнего воспитателя, которого обвинили в истязании несовершеннолетних.

По данным следствия, летом 2022 года спортивный лагерь «Жемчужина» взял на должность воспитателя Андрея Емцова — у него не было педагогического образования и с ним не был заключен трудовой договор. Следователи утверждают, что тренер «систематически избивал четырех несовершеннолетних детей скакалкой и руками». При этом «Чита.ру» отмечает, что претензий к Сороканюку у правоохранительных органов не было и он проходил по этим делам свидетелем.

Жена погибшего Дарья Сороканюк уверена, что, несмотря на это, на ее мужа следственные органы оказывали давление. «Он боялся, что второй раз попадет в тюрьму. Но никто и предположить не мог, что настолько… Позавчера мы разговаривали о будущем, держались за ручку и смотрели фильм. Один звонок от следователя изменил его», — написала супруга погибшего в . Позже она удалила этот пост.

Ранее Сороканюка судили по статье о покушении на кражу, совершенную группой лиц. По данным «Читы.ру», она произошла во Владивостоке в 2016 году. Тогда три жителя Читы незаконно проникли в помещение банка и попытались похитить деньги из банкомата, в котором находилось более пяти миллионов рублей. Сороканюк получил два года лишения свободы.

По данным телеграм-канала Mash, Сороканюк, вернувшись 9 ноября с очередного допроса, сказал близким, что дело сфальсифицировано и он устал бороться.

Сообщение о смерти тренера возмутило многих родителей, некоторые из них собирались устроить протестную акцию. Дарья Сороканюк попросила этого не делать. «Ребята, мне сказали, чтобы вы не устраивали никакие митинги, на все нужно разрешение в наши дни. Меня могут привлечь как организатора», — написала она.

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