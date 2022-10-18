Иранская спортсменка выступила без хиджаба на чемпионате по скалолазанию в Сеуле По слухам, в Иране ее собираются отправить в тюрьму

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Эльназ Рекаби на чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле. 16 октября 2022 года Rhea Khang / International Federation of Sport Climbing / AP / Scanpix / LETA

На чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле 16 октября иранская спортсменка Эльназ Рекаби вышла на выступление без хиджаба, нарушив требование, согласно которому иранские женщины должны носить хиджаб даже за границей, если они официально представляют страну. За нарушение закона, предписывающего покрывать голову, в Иране предусмотрено наказание вплоть до длительного тюремного заключения.

«Би-би-си» сообщает, что вскоре после выступления на соревнованиях Эльназ Рекаби пропала. Вечером 16 октября ее друзья не смогли с ней связаться. Иранское оппозиционное издание IranWire утверждает, что спортсменку обманом заманили в посольство Ирана, где отобрали телефон и документы. По данным издания, приказ о задержании поступил от Корпуса стражей исламской революции — сначала в Олимпийский комитет Ирана, а потом в иранскую федерацию скалолазания.

По данным «Би-би-си», иранская команда по скалолазанию планировала вернуться в Тегеран только в среду, 19 октября, однако журналисты узнали, что команда выехала из отеля уже утром в понедельник, 17 октября. При этом, как утверждает IranWire, Эльназ Рекаби решили вернуть в Тегеран отдельно от остальных членов команды и по возвращении доставить в тюрьму Эвин, куда отправляют политзаключенных и противников режима. В 2018 году эта тюрьма была внесена правительством США в черный список за «серьезные нарушения в области прав человека». В ночь на 16 октября 2022 года в тюрьме произошел пожар, в результате которого погибли восемь заключенных, десятки пострадали.

18 октября в Эльназ Рекаби появилась сторис, в которой спортсменка принесла извинения за «беспокойство», которое она причинила. Она объяснила, что у нее «непреднамеренно» возникла «проблема с одеждой», поскольку ее неожиданно вызвали на выступление из-за ошибки в расписании очередности выступлений спортсменов. В сторис также говорилось, что Эльназ Рекаби возвращается в Иран вместе с командой «по запланированному графику».

При каких обстоятельствах была сделана эта сторис, неясно. Источник IranWire утверждает, что спортсменка еще месяц назад приняла решение выступать в Сеуле без хиджаба.

Посольство Ирана в Южной Корее заявило, что спортсменка вместе с другими членами команды вылетела из Сеула в Тегеран утром 18 октября. В посольстве заявили, что «решительно отвергают» все «фейки, лживые новости и дезинформацию», касающиеся Эльназ Рекаби.

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Эльназ Рекаби вышла выступать на чемпионате в Сеуле без хиджаба в то время, как в Иране уже месяц продолжаются массовые акции в защиту прав женщин. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. По данным правозащитников, причиной смерти стала травма головы, которую девушка получила по пути в полицейский участок. Власти утверждают, что она умерла от сердечного приступа.

Один из главных лозунгов протеста в Иране — «Женщина, жизнь, свобода». Иранские женщины в знак солидарности сжигают хиджабы и срезают пряди волос. Уличные акции в Иране разгоняют силой. По данным правозащитников, в столкновениях погибли не менее 215 человек.

Эльназ Рекаби стала лишь второй иранской спортсменкой, которая выступила на международных соревнованиях без хиджаба после Исламской революции 1979 года, сообщает газета The Guardian. В 2019 году это сделала Садаф Хадем на соревнованиях по боксу во Франции. После соревнований спортсменка решила не возвращаться в Иран, где выдали ордер на ее арест.

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