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Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместный дуэт «Hold Me Closer».

Эта композиция основана на классическом хите Элтона Джона 1971 года «Tiny Dancer», заимствуя его припев. Также в ней есть отсылки к другим трекам британского певца — «Donʼt Go Breaking My Heart» (1976) и «The One» (1992).

Для обложки сингла были выбраны детские фотографии исполнителей: Бритни в розовом балетном платье и Элтон за пианино.

Для Бритни Спирс это первая студийная работа с 2016 года, когда вышел ее девятый альбом «Glory» (в 2020-м она также издала три ранее не выходивших сингла с него «Mood Ring», «Swimming in the Stars» и «Matches»).

«Оки-доки, моя первая песня за шесть лет!!! Чертовски круто, что я исполняю ее с одним из самых классических мужчин нашего времени Элтоном Джоном!!! Я немного ошеломлена, это большое дело для меня», — написала певица в твиттере.

За последние несколько лет у Элтона Джона вышло немало совместных треков с другими исполнителями, все они были собраны на его 32-м студийном альбоме «The Lockdown Sessions». Наибольшую популярность с него приобрела песня «Cold Heart (Pnau remix)» в дуэте с Дуа Липой. Это композиция также основана на старом хите Элтона Джона «Sacrifice» (1989).