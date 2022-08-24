The Insider опубликовал последний репортаж журналистки Оксаны Баулиной. Она погибла при обстреле Киева 23 марта Это разговор с россиянами, попавшими в плен в начале войны

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Издание опубликовало последние материалы, снятые журналисткой Оксаной Баулиной в Украине незадолго до гибели в марте 2022 года. Это интервью четырех российских военных, попавших в плен; согласно описанию видео, журналистка успела передать съемку в редакцию за день до своей смерти.

Фильм озаглавлен «„Россия в плену“. Последний репортаж Оксаны Баулиной». Он длится 35 минут. Журналистка поговорила с ефрейтором Натаном Касаткиным и капитаном Алимом Бикоевым из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ), а также сержантом Андреем Москальцовым и механиком-водителем Михаилом Сафроновым из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Кяхта, Бурятия).

Баулина расспросила их о том, как они попали на территорию Украины, как оказались в плену и как видят свое будущее. Она также предложила им позвонить родным; три таких разговора включены в фильм. Ее собеседники заявили, что не знали о планах руководства отправить их в Украину; по словам Касаткина, во время учений в Крыму его подразделение регулярно перебрасывали на новые точки вертолетом, и 24 февраля они поняли, что находятся в Украине, по автомобильным номерам.

Касаткин, ранее ездивший в командировки в Сирию, заявил, что его сослуживцы не были готовы к участию в боевых действиях. «Вот мы учились, бегали по этим полям месяц. Никто же не говорил: „С этого моста по вам будут танки стрелять“. Ты даже об этом не думал. Морально просто не были готовы. А это я еще считаюсь достаточно взрослым в личном составе своей роты», — заявил ефрейтор.

Материалы были сняты во Львове в середине марта. По информации The Insider, Касаткин и Москальцов были переданы России в ходе обмена; судьба Бикоева и Сафронова пока неизвестна.

Оксана Баулина погибла 23 марта в результате обстрела Киева. Следственный комитет РФ, регулярно возбуждающий уголовные дела из-за событий в Украине, не сообщал о расследовании гибели российской журналистки.

Памяти Оксаны Баулиной

«Она была рада, что делает самую главную вещь, которую считала самой правильной» Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов — о своей бывшей коллеге Оксане Баулиной, погибшей в Киеве под обстрелом

Памяти Оксаны Баулиной

«Она была рада, что делает самую главную вещь, которую считала самой правильной» Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов — о своей бывшей коллеге Оксане Баулиной, погибшей в Киеве под обстрелом