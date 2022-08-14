Мария Захарова вслед за телеграм-каналом о мемах заявила, что глава МИД Литвы предложил российской оппозиции «сидеть» в РФ На самом деле он предложил оставить «внутри России» миллионы противников войны

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Александр Демьянчук / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исказила цитату министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о предложении запретить выдавать шенгенские визы россиянам. Глава литовского МИД 13 августа дал интервью , на следующий день Захарова прокомментировала это в своем телеграм-канале.

«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции — „пусть сидят в стране и готовят перемены“», — написала Захарова. Эта фраза почти полностью совпадает с сообщением телеграм-канала , которое вышло за час до публикации Захаровой. «Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил „поддержку“», — заявила представитель МИД РФ.

Судя по записи интервью, Габриэлюс Ландсбергис не произносил фразу «Пусть сидят в стране и готовят перемены». В ходе беседы глава литовского МИДа говорил о необходимости перестать выдавать шенгенские визы гражданам РФ. Он заявил, что ЕС должен прекратить выдавать визы россиянам, чтобы в России остались миллионы человек, выступающих против войны в Украине. Ландсбергис сказал (цитата по Deutsche Welle):

Знаете, когда мы говорим, что даже если бы в России было 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах человек. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я по-прежнему верю, что перемены происходят изнутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри. И в основном исходить от тех пяти, семи, пятнадцати, кто знает скольких процентов. Но это исходит именно от них.

Глава МИД Литвы: о прекращении выдачи туристических виз россиянам, поддержке Украины и силе НАТО DW на русском

Ранее Ландсбергис сообщил, что Литва поддерживает решение властей Эстонии, которые с 18 августа закроют въезд по эстонским шенгенским визам, и заявил, что запрет следует распространить на весь Евросоюз. «Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — сказал министр.

В августе некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ему «трудно» согласиться с этим предложением. Против предложения запретить визы выступили российские оппозиционеры.

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