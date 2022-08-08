Сенат США одобрил законопроект о многомиллиардных инвестициях в «зеленую» энергетику и здравоохранение Это большая победа Байдена. В законопроекте отражены его главные предвыборные обещания

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер после одобрения законопроекта. 7 августа 2022 года Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий более 400 миллиардов долларов инвестиций, направленных на борьбу с изменением климата, снижение инфляции и повышение доступности здравоохранения.

Принятию законопроекта предшествовали 27 часов дебатов, а итоговое голосование разделило сенаторов поровну — 50 на 50. Решающим стал голос вице-президента Камалы Харрис. Демократы называют этот результат значительной победой президента США Джо Байдена, который таким образом сможет реализовать свои предвыборные обещания.

«Позади больше года напряженной работы, и сегодня Сенат творит историю. Я уверен, что закон о снижении инфляции останется в истории как один из важнейших законодательных успехов XXI века», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Теперь законопроект, насчитывающий 750 страниц, поступит в Палату представителей, где демократическое большинство рассчитывает одобрить его до конца недели. «Это потребовало многих компромиссов. Принятие важных решений почти всегда требует компромиссов. Палата представителей должна принять его как можно скорее, и я с нетерпением жду его подписания в качестве закона», — сказал Байден.

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Инвестиции в более чем 400 миллиардов долларов — это крупнейшее вложение в борьбу с изменением климата, когда-либо сделанное федеральным правительством США. Деньги будут выделены в течение 10 лет, их направят, в частности, на налоговые льготы, призванные подтолкнуть потребителей к переходу на электромобили и возобновляемые источники энергии.

«Этот законопроект положит начало эре доступной чистой энергии в Америке. Он изменит правила игры. Это поворотный момент, который давно назревал», — приводит слова Чака Шумера «Би-би-си».

По мнению экспертов, дополнительные инвестиции позволят Соединенным Штатам сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году. Это чуть меньше, чем рассчитывала администрация Байдена — к концу десятилетия планировалось сократить объем выбросов наполовину, пишет The New York Times. Полностью отказаться от углеродных выбросов Байден рассчитывал к 2035 году, а к 2050 году добиться нулевых выбросов.

Другая ключевая часть законопроекта — повышение доступности здравоохранения, что также было частью предвыборной программы президента Байдена. Согласно документу, в рамках национальной программы медицинского страхования Medicare будут вестись переговоры с производителями лекарств для снижения цены на рецептурные препараты. Первоначально это коснется только 10 наименований, но позже список будет расширен.

Помимо этого, закон ограничит трату личных средств пожилых людей на покупку лекарств и обеспечит им доступ к бесплатным вакцинам. Также предусмотрены налоговые вычеты на случай, если рост цен на медицинские препараты будет превышать уровень инфляции. Срок действия субсидий в области медицинского страхования продлен.

Законопроект включает в себя и еще одно предвыборное обещание Байдена — повышение налогов для богатейших корпораций страны. Он вводит минимальный корпоративный налог по ставке 15% для компаний с доходом более одного миллиарда долларов. Кроме того, будет введен налог на выкуп акций в размере 1% от суммы операции.

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