Британский метеоролог сказал на ТВ, что от экстремальной жары погибнут сотни людей. Ведущая ответила, что он слишком «фаталистичен» Их диалог всем напомнил фильм «Не смотрите наверх»

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Диалог британского метеоролога Джона Хэммонда и телеведущей Беверли Тернер об экстремальной жаре в Великобритании разошелся в интернете из-за сходства со сценой из фильма «Не смотрите наверх», в котором телеведущие отказывались принимать всерьез сообщения о скорой гибели Земли.

Разговор состоялся 14 июля на телеканале GB News, где Хэммонд, ранее делавший прогнозы погоды для «Би-би-си», нередко выступает с комментариями. В начале сегмента Беверли Тернер отметила, что погода хорошая и . Хэммонд согласился, но поспешил добавить, что уже через несколько дней ожидается температура куда выше.

GB News

— Если серьезно, ребята, в начале следующей недели можно будет забыть про 20 градусов — вполне . Я думаю, что в начале следующей недели будут сотни, если не тысячи избыточных смертей. Данные, которые лежат передо мной, пугают. Мы все любим приятную погоду, но это будет не приятная погода. Это будет потенциально смертельная погода. Это будет быстро, но жестоко.

— О, Джон… Джон, я хочу, чтобы мы радовались погоде! Я не знаю, может, с метеорологами что-то случилось, что вы все стали немного фаталистами, «предвестниками смерти». Потому что весь эфир, особенно «Би-би-си» — когда ни включи, если речь про погоду, то они говорят, что будет множество смертей. Но разве у нас не всегда бывало жарко, Джон? — разве было не таким же жарким?

— Нет. И мы видим все больше рекордов, все чаще и все опаснее. Да, некоторые все время отсылают к лету 1976-го, которое было аномальным событием 40 с лишним лет назад. Но сейчас жара становится все экстремальнее, это лишь очередная волна, и я не думаю, что мы должны слишком легкомысленно относиться к тому, что в начале следующей недели многие умрут из-за жары. 40 градусов — температура, с которой наша страна, боюсь, попросту не готова справиться. <…> Самая высокая температура, которую мы зарегистрировали в нашей стране — 38,7. Велик шанс, что мы побьем этот рекорд.

Сходство этого диалога со сценой из фильма «Не смотрите наверх» заметили уже через пару дней, когда прогнозы Хэммонда еще не подтвердились. После того, как Великобритания и правда зарегистрировала новый температурный рекорд, ролики со сравнением двух разговоров разошлись еще сильнее.

А СМИ еще говорили, что «Не смотрите наверх» нереалистичен…

Герои фильма «Не смотрите наверх» (вот рецензия Антона Долина), астрономы в исполнении Дженифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо, пытаются рассказать миру о приближении к Земле кометы — в том числе на утреннем телешоу. Однако ведущие не воспринимают их предупреждения всерьез и начинают шутить, а потом поясняют, что их работа — «облегчать» плохие новости.

Как и предполагал Джон Хэммонд, в начале недели в Великобритании было 40 градусов — во вторник в аэропорту Хитроу зарегистрировали температуру воздуха 40,2 градуса. Также был обновлен рекорд по самой жаркой ночи.

Телеведущая Беверли Тернер настаивает, что предсказания метеоролога о сотнях погибших из-за жары не сбылись. Данных о количестве избыточных смертей пока нет; при этом прогноз Хэммонда был совсем не уникальным. О гибели людей из-за жары говорят власти других европейских стран: в частности, в Испании и Португалии в июле умерли в общей сложности более тысячи человек.

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Фото на обложке: Netflix, GB News