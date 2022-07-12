Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара рассказал, что его ребенком привезли в Великобританию из Африки по поддельным документам Несколько лет он был слугой в чужой семье

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Мо Фара завоевывает золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине в 2015 году Cameron Spencer / Getty Images

Британский бегун, четырехкратный олимпийский чемпион и обладатель рыцарского титула Мо Фара рассказал, что в детстве был вывезен в Великобританию из Африки по поддельным документам с вымышленным именем Мохамед Фара и в течение нескольких лет был, по сути, слугой в чужой семье.

Ранее Фара всегда говорил, что приехал в Великобританию из Сомали как беженец вместе со своей семьей, пишет «Би-би-си».

«Это секрет, который я хранил с детства. На самом деле я не тот, кто вы думаете», — цитирует The Telegraph его заявления в документальном фильме «Би-би-си». По словам Мо Фара, он долгое время «вытеснял» случившееся с ним, однако делать это бесконечно не мог.

По словам 39-летнего спортсмена, его настоящее имя — Хуссейн Абди Кахин. Его семья живет в Сомалиленде — самопровозглашенном государстве на севере Сомали. Его отец погиб во время войны, когда Мо Фара было четыре года. В возрасте 8 или 9 лет мать отправила его к дяде в соседнюю страну Джибути — по ее собственным словам, чтобы он был подальше от войны и у него «хоть что-то было».

Фара говорит, что из Джибути в Великобританию его отвезла неизвестная ему женщина, которая перед этим несколько раз приходила к нему домой и наблюдала за ним. Женщина утверждала, что везет его к родственникам. Спортсмен вспоминает, что был в восторге от перспективы впервые в жизни полетать на самолете.

Женщина сказала ему называть себя Мохамедом; у нее были документы с его фотографией и именем Мохамед Фара. Как пишет The Telegraph, это имя принадлежало ребенку ее мужа от другой женщины, который остался в Сомали. Она привезла Мо Фара в свою квартиру в пригороде Лондона и на его глазах порвала бумагу с адресом его родных. Как следует из пересказа The Telegraph, она оставила мальчика в своей семье и заставила ухаживать за детьми.

«Со мной не обращались как с членом семьи. <…> Если я хотел, чтобы у меня во рту была еда, я должен был следить за этими детьми, мыть их, готовить для них, убирать за ними. И она сказала: „Если хочешь еще когда-нибудь увидеть свою семью, ничего не рассказывай“», — вспоминает спортсмен. По его словам, он часто закрывался в ванной и плакал.

Когда мальчику было 12, его отдали в местную школу. По словам учителей, он плохо говорил по-английски и был «эмоционально и культурно» изолирован; казалось, что за ним плохо ухаживают. Единственным, что его увлекало, был спорт. Он начал заниматься бегом и в какой-то момент рассказал тренеру о том, что с ним случилось. Тот связался с социальными службами и помог устроить его в другую семью — к матери своего друга. Как следует из публикаций, ребенок продолжил использовать имя Мохамед Фара и в 2000 году, чтобы иметь возможность представлять Великобританию на международных соревнованиях, он получил британское гражданство именно как Мохамед Фара.

По словам юристов, использование фальшивых данных может быть основанием для лишения гражданства. Представители министерства внутренних дел Великобритания заявили, что не собираются предпринимать таких шагов, так как сам Фара не был замешан в обмане.

Спортсмен восстановил контакт со своей семьей в 2000 году — после того, как о нем, по мере роста его известности, стали узнавать в среде выходцев из Сомали. Как-то в ресторане к нему подошла женщина и дала пленку, на которой оказался записан голос его матери: она пела ему «грустные песни, вроде поэм или народных песен». На коробке был написан номер телефона его матери, и он связался с ней. В документальном фильме есть кадры его поездки в Сомалиленд вместе со своими детьми, одного из которых зовут Хуссейн.

Женщина, которая, по словам Мо Фара, незаконно привезла его в Великобританию, отказалась общаться с журналистами. В Скотланд-Ярде заявили, что изучают появившуюся информацию и примут решение, начинать ли расследование в отношении этой семьи.

Мо Фара говорит, что хочет своим рассказом изменить общественное восприятие похищения людей и рабства. «Я понятия не имел, что множество людей проходят через то же, что и я. Мне просто повезло. Меня спасло, что я мог бегать», — сказал он.

Мо Фара — Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в беге на дистанции пять тысяч и 10 тысяч метров. Он также шесть раз завоевывал медали на чемпионатах мира по легкой атлетики и многократно выигрывал европейские соревнования. В 2013 году он стал , а в 2017-м — .