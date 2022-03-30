В войне, начатой Кремлем, американцы, французы и британцы однозначно поддерживают Украину. Но чем моложе люди, тем поддержка меньше Пересказываем результаты исследования The Economist и YouGov
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Симпатии жителей западных стран в войне России с Украиной однозначно на стороне Киева — однако тут есть нюансы, следует из социологического исследования, проведенного журналом The Economist совместно с компанией YouGov. Опрос проходил в США, Великобритании и Франции.
Особенность ситуации в значительном разрыве между молодым поколением (18–29 лет) и самой возрастной группой (старше 65 лет). Если, например, в США Украине симпатизирует 92% пожилых участников опроса, то среди респондентов в возрасте 18–29 лет это число резко снижается — до 56%. И если только 10% молодых опрошенных прямо заявляют о поддержке России, то больше трети — 34% — не хотят занимать ни одну из сторон.
Еще больший разрыв между поколениями демонстрирует ответ на вопрос: «Считаете ли вы, что Россия намеренно наносит удары по мирным жителям в Украине?» 91% американцев старше 65 лет отвечают на него утвердительно, а 47% молодых американцев склонны по меньшей мере сомневаться. Сомнений также больше у молодых французов (18% ответили на этот вопрос отрицательно), а в Великобритании число сомневающихся среди пожилых и молодых — около 7% в каждой из возрастных групп.
В целом из трех стран, где проводилось исследование, Великобритания выглядит наиболее критично настроенной по отношению к России: если верить опросу, то среди пожилых британцев вообще нет людей, симпатизирующих в этом конфликте России, а среди молодых — только 1%.
Сам The Economist в качестве возможной причины разрыва между поколениями называет тот факт, что молодые люди не очень интересуется политикой (опрос фиксирует, что чем больше уровень информированности, тем больше симпатий к Украине). Еще одна возможная причина — у пожилых сильны воспоминания о холодной войне и о России как противнике в противостоянии. Можно вспомнить и о том, что молодые американцы более склонны сомневаться в информации, которую они получают в СМИ.
Интересно, что в России тоже фиксируется разрыв между поколениями, но с «обратным знаком»: чем моложе опрошенные, тем реже они готовы поддерживать «военную операцию» в Украине.