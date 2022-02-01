В Москве арестован подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажке. Ее жильцы спаслись, выбравшись из окна с девятого этажа на восьмой

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Агентство «Москва»

В Москве арестовали подозреваемого в поджоге квартиры в районе Чертаново, в результате которого два человека попали в реанимацию. Видео этого пожара распространилось в соцсетях 29 января. На нем снято, как двое мужчин, стоя на подоконнике квартиры на восьмом этаже, спасают девушку, которая спускается из окна квартиры на девятом этаже.

Пожар произошел вечером 29 января в квартире на девятом этаже жилого дома по Дорожной улице. Там жили 20-летний Тимур Закиров и 21-летний Адель Ахметзянов. В тот день к ним пришли в гости 18-летняя Ирина Ерпулева, подруга Тимура, и их друг Игорь.

Когда начался пожар, Игорь сумел выбраться из квартиры. Следующим попытался Тимур, но у него не получилось это сделать. Тогда Тимур, Адель и Ирина решили спасаться через окно.

«Тимур и Адель полезли вместе, параллельно. Они вылезли в окно, повисли на карнизе и стали ногами бить в окно квартиры на восьмом этаже. Слава богу, хозяин квартиры оказался на месте. Если бы не он, не представляю, что бы было», — рассказала Ирина.

Адель рассказал изданию «Подъем», что Тимур чуть не сорвался вниз, но ему удалось удержать его. Игорь и Тимур попали в реанимацию с сильными ожогами. Аделя и Ирину осмотрели медицинские работники, но им госпитализация не потребовалась.

С горевшего этажа дома и соседних с ним этажей эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка.

Арестованный по подозрению в поджоге — 42-летний Сергей Германов. Он живет в том же доме этажами ниже. Квартира, где произошел пожар, принадлежит родственникам женщины, с которой у него были отношения. Ее зовут Анастасия. Германов думал, что она находится в квартире, хотя ее там не было, рассказала Ирина Ерпулева в сторис в инстаграме.

По словам сестры Германова, он был пьян.

Видео поджога квартиры в московском Чертанове Meduza

Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения в подъезде, записи с которых опубликовал СК. На кадрах видно, как мужчина поднимается на девятый этаж и заходит в тамбур, который, судя по всему, отделяет площадку лифта от квартиры. Затем он бросает что-то на пол, обливает горючей жидкостью, поджигает и уходит.

Следственный комитет сообщил, что подозреваемый был ранее судим. По данным ТАСС, он получил сроки по статьям о кражах, а также о хищении или незаконном хранении оружия. Во время допроса по делу о поджоге Германов рассказал следователям, что принес к двери личные вещи Анастасии, поджег их и ушел из подъезда.