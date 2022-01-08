🔮 Помните, мы просили читателей рассказать о заклинаниях, которых им не хватает? Публикуем магический свиток
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В ноябре, когда исполнилось 20 лет с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере, «Медуза» попросила людей разных профессий поделиться заклинаниями, которых им очень не хватает в обычной жизни. А потом предложила читателям прислать свои. Получилась целая магическая книга, которая рассказывает, о каких чудесах мечтают россияне. «Медуза» желает, чтобы в новом году все они исполнились — осталось только вооружиться волшебной палочкой.
Виктор
Правдорубис! ✨— заклинание, заставляющее говорить только правду. При попытке соврать изо рта выходят хрюкающие звуки.
Копипэйст! ✨— копируешь себе навык или знание любого человека, на которого направил палочку.
Танита
Домус Найдитус! ✨ — чтобы все бездомные животные обрели свой дом, потому что домашние животные должны жить дома!
Рина
Нам нужен усовершенствованный вариант Алохоморы! ✨ Произнес — и освободил из тюрем всех невинно осужденных.
Павел
Логико Включиссимо! ✨ — заклинание, прогоняющее глупые вопросы через все законы логики и все известные гуглу ответы, а затем вылетающее из того, кто задает вопрос, но в уже отредактированном виде. Скорее всего, во второй раз вопрос задан не будет — так как ответ или уже найден в гугле, или просто вычислен логически!
Нина
Пушистиус! ✨ — заклинание безболезненно расчесывает кота и притягивает всю рассеянную по квартире шерсть к волшебной палочке — то есть к расческе. Или даже Грумингио! ✨ — дополнительно чистит коту ушки и подстригает когти.
Игорь Бузин
Фригус Максима! ✨ — понижает среднюю температуру на всей планете, останавливает таяние ледников, возвращает ареалы обитания животных в нормальные границы, сокращает число природных катаклизмов. Заклинание работает при совместном усилии большого числа людей или немного меньшего числа первых лиц разных государств.
Пургаментус Эванескунт! ✨ — анигилирует весь мусор из океана, с материков и даже из пространства околоземной орбиты. Может также применяться в быту по отношению к мусорным ведрам. Возможно, будет действовать на некоторые группы людей, уменьшая их вредное воздействие.
Юлия Загуменнова
Сегрегантус Нетлянтус! ✨ — чтобы мир перестал делиться на всевозможные меньшинства и «большинства», ведь мы все — люди.
Дедлайнтус Флексянтус! ✨ — чтобы можно было отодвинуть дедлайны. Хотя бы некоторые, хотя бы иногда.
Маша
Осознавайнус! ✨ — заклинание, при котором собеседник понимает, какую ерунду он несет. Мне очень нужно для работы — занимаюсь социальным развитием детей с ментальными нарушениями здоровья и самый большой тормоз, который не дает ребенку становиться самостоятельным — родители.
Виталий
Медуза Новус! ✨ — чтобы на сайте «Медузы» и ВВС с утра до позднего вечера было что почитать.
Катерина Агнаева
Трафикус Эскапитус! ✨ — во время пробок одним махом сдвигает машины к обочине дороги, не причиняя им вреда, чтобы «скорая помощь» и пожарные могли спокойно доехать до места вызова.
Дмитрий Сысоев
Трактаре Дентис! ✨ — позволяет бесплатно лечить зубы.
Милена
Политикус Когитаре! ✨ — заставляет политиков забыть о личных интересах и думать об интересах граждан, защищать их и бороться за их права.
Катя
Вискас Появискас! ✨ — для всех бездомных котов.
Диана
Чекус Хуманис! ✨ — Бывает, что человек не нравится, и все тут. Это заклинание позволило бы увидеть все самые добрые поступки человека и искренние порывы его души.
Оптимале! ✨ — помогает сделать реалистичным план дел на день: поменять порядок, уместить все в один день, выкинуть дела, которые точно не успеешь или не сможешь сделать, добавить что-нибудь «для себя».
Аморе Фините! ✨ — завершает неразделенную любовь. Может использоваться как на себе, так и на ком-то другом. Не работает, если любовь взаимна :)
Ольга
Экспеллисомнус! ✨ — заменяет восьмичасовой сон. Может быть направлено на самого себя.
Аня Эзау
Отменяус Ленус! ✨ — прогоняет лень, и тебе сразу хочется что-то сделать.
Таисия Зубарева
Документум Оформио! ✨ — помогает оформить все официальные документы — врачебные справки, из МФЦ и прочие.
Бардакус Исчезио! ✨ Если ты низкоуровневый маг, то получится повседневная уборка, а если маг высокого уровня — то генеральная.