В 2020 году в Северной Атлантике российская подлодка столкнулась с британским фрегатом. Такого не было со времен холодной войны

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В конце 2020 года российская подводная лодка, способная нести торпеды с ядерным зарядом, задела трос гидролокатора фрегата «Нортумберленд» Королевского военно-морского флота Великобритании. Столкновение произошло в северной части Атлантического океана, в 200 милях (свыше 300 километров) от Шотландии, сообщил британский таблоид The Sun, ссылаясь на слова анонимных источников. Раньше об этом инциденте не сообщалось.

Момент происшествия попал на видео съемочной бригады британского Channel 5, участвовавшей в съемках телешоу «Warship: Life at Sea», сообщает BBC News. Британский фрегат отслеживал в районе Полярного круга местоположение российской подлодки, которая пропала с радаров.

Чтобы найти подлодку, «Нортумберленд» задействовал гидроакустическую станцию с длинной гибкой антенной. Корабельный вертолет заметил на поверхности перископ, прежде чем российская лодка ушла вглубь, попав в зону действия гидролокатора. По данным источников The Sun, антенна получила повреждения после того, как ее «протащило по корпусу подлодки». Журналисты Channel 5 сняли, как кто-то из членов экипажа фрегата в этот момент сказал: «Что это было, черт возьми?»

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Британский военный корабль после столкновения вынужденно прервал миссию и вернулся в порт, чтобы заменить поврежденное оборудование. Получила ли повреждения российская подлодка, неизвестно. Источник BBC News в министерстве обороны Великобритании сказал, что столкновение вряд ли было преднамеренным. The Sun указывает, что это первое столкновение между российскими и британскими кораблями с момента окончания холодной войны.

Минобороны Великобритании подтвердило, что в конце 2020 года «российская подлодка, передвижение которой отслеживал корабль „Нортумберленд“, вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроакустической станции». «Королевский флот регулярно отслеживает иностранные корабли и подлодки, чтобы обеспечить защиту Соединенного Королевства», — добавили в министерстве. Российские власти случившееся пока не комментировали.

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