Бывшие сотрудницы SpaceX заявили о сексуальных домогательствах в компании. Ранее на харассмент уже жаловались женщины, работающие в Tesla

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Mason Trinca / The Washington Post / Getty Images

Бывшие сотрудницы и стажерки космической компании SpaceX заявили, что столкнулись с сексуальными домогательствами и нежелательными ухаживаниями со стороны других стажеров и старших коллег.

Первой об этом рассказала в эссе на сайте Lioness бывший инженер компании Эшли Козак. Так, в 2017 году, через несколько недель после начала стажировки в SpaceX, один из стажеров «схватил ее за задницу», когда она мыла посуду в помещении для практикантов. Также в 2018 году один из сотрудников провел рукой по ее туловищу — от талии до груди.

Эшли Козак утверждает, что сообщала об этих и других случаях неподобающего поведения в отдел кадров SpaceX, но «ничего не произошло». По ее словам, в отделе кадров посчитали случившееся частным вопросом и отказались обсуждать это с людьми, на которых указала Козак. В ноябре 2021 года сотрудница уволилась из компании.

Как пишет газета The New York Times, как минимум три женщины, стажировавшиеся в SpaceX, заявили, что подверглись домогательствам. Еще одна женщина, проработавшая в компании пять лет, сказала изданию, что была свидетелем домогательств.

Четыре человека рассказали The Verge о своем неприятном опыте работы в SpaceX или о том, что стали свидетелями домогательств к женщинам и небинарным людям. В трех случаях, описанных изданием, сотрудницы сообщили в отдел кадров SpaceX о случившемся.

В SpaceX пока не комментировали прозвучавшие обвинения. По данным The New York Times, 11 декабря президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в письме сотрудникам, что компания проведет независимый аудит своего отдела кадров. «Своевременное сообщение о домогательствах — залог того, что SpaceX останется прекрасным местом для работы; мы не можем исправить то, о чем не знаем», — написала Шотвелл.

SpaceX стала уже второй компанией миллиардера Илона Маска, сотрудники которой заявили о сексуальных домогательствах. В ноябре бывшая сотрудница Tesla Джессика Барраза подала в суд на компанию, заявив в иске о «кошмарных условиях» и «неистовых сексуальных домогательствах» на заводе по производству электромобилей во Фремонте, штат Калифорния. Меньше чем через месяц в суд поступил еще один иск — от сотрудницы Tesla Эрики Клауд, которая сообщила о «непрерывном и всепроникающем» харассменте.

14 декабря еще шесть женщин, работавших на заводе и в сервисном центре Tesla, подали аналогичные иски к компании, пишет The Washington Post. По их словам, коллеги-мужчины часто делали непристойные комментарии об их одежде и теле, допускали и неуместные прикосновения. Некоторые женщины утверждают, что сообщили о преследованиях в отдел кадров, но их лишь перевели на другое рабочее место. Одна из сотрудниц Иден Медерос заявила, что «все стало хуже» после анонса Model Y, когда Илон Маск написал в твиттере «S3XY» — аббревиатуру, обозначающую автомобили Tesla — Model S, 3, X и Y.

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