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Жительницы поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 14 и 16 лет арестованы по подозрению в причинении тяжких травм 60-летнему мужчине, от которых он скончался.

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю, девушки избили пенсионера в его квартире в ночь на 10 декабря. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным телеканала РЕН, погибший был соседом девушек. Они выбили дверь в его квартиру, украли 10 тысяч рублей и издевались над пенсионером около трех часов. Источник РЕН сообщил, что они, в частности, положили на мужчину дверь и прыгали на ней.

Телеканал сообщает, что подростки также избили соседку, которая пришла на шум, но ей удалось выбраться и вызвать полицию. По данным источника РЕН, когда приехала полиция, девушки угрожали пустить газ в квартире и убить полицейских и других соседей.

Знакомый подозреваемых, с которым связалась «Газета.Ru», предположил, что девушки употребили алкоголь и, вероятно, «что-то приняли».

«Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают», — заявил он. Собеседник издания также рассказал, что старшая девочка жаловалась на плохие отношения в семье и говорила, что отчим пытался ее изнасиловать.

«Комсомольская правда» пишет, что погибший пенсионер также злоупотреблял алкоголем.

По словам источника издания, следствие первоначально рассматривало версию ограбления, однако она не нашла подтверждения. Теперь проверяется версия «о пагубном влиянии интернета», рассказал собеседник «КП», добавив, что подозреваемые активно снимали и публиковали видео в тиктоке.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила радиостанции «Говорит Москва», что взяла ситуацию под контроль. Прокуратура Ванинского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Фото на обложке: Андреев Владимир / URA.RU / ТАСС