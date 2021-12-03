В Москве арестовали обвиняемого в госизмене. РИА Новости сообщило, что в прошлом году ему дали срок за мошенничество Адвокат осужденного заявил, что это два разных человека. Они полные тезки

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Александр Казаков / Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила 3 декабря, что на заседании 29 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал обвиняемого в госизмене. Его зовут Кирилл Андреевич Суслов. Суть обвинений против Суслова и детали его биографии не раскрываются, поскольку материалы дела засекречены. В пресс-службе суда « » рассказали, что Суслов родился в 1987 году. РИА Новости сообщило, что на момент ареста он нигде не работал.

Позже агентство со ссылкой на приговор Ханты-Мансийского районного суда сообщило, что обвиняемый в госизмене в 2020 году был осужден почти на шесть лет по 10 эпизодам мошенничества. Как следует из документов суда, он работал начальником штаба гражданской обороны отдела материально технического снабжения в «Центре медицины катастроф» (ЦМД).

Среди прочего Суслова осудили за попытку продать вездеход, находившийся на балансе ЦМД, законсервированный самолет и земельные участки, которых не существовало, а также должность в российском посольстве в Финляндии. Кроме того, его признали виновным в использовании поддельного удостоверения майора ФСБ.

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что Суслов, осужденный в Югре, и Суслов, арестованный в Москве, — один и тот же человек. Агентство отметило, что во время появления уголовного дела о госизмене он отбывал наказание в колонии, и предположило, что какое-то из его дел о мошенничестве могло привлечь внимание ФСБ, после чего заключенного этапировали в Москву.

Однако адвокат Кирилла Суслова, отбывающего срок за мошенничество, заявил, что его подзащитный не имеет никакого отношения к делу о госизмене. «Мой подзащитный работал по другому профилю, сугубо экономическому, сейчас он отбывает наказание, установленное судом по делу о ряде мошенничеств. Никакого отношения к государственной измене он иметь не может», — сказал адвокат Владимир Брюхов.

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