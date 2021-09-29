Поселок в Бурятии оказался отрезан от внешнего мира из-за прекращения полетов после авиакатастрофы В местном магазине заканчивается еда, жители остались без медицинской помощи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Поселок Уакит Александр Игнатов / Фотобанк Лори

В поселке Уакит в Бурятии начались перебои с продуктами питания и медикаментами — из-за того, что после катастрофы самолета авиакомпании «Сила» туда перестали выполнять рейсы.

Уакит находится на северо-востоке Бурятии в 550 километрах от Улан-Удэ и в 350 километрах от Читы. В поселок с населением около 400 человек не ведет ни одна дорога, поэтому продовольствие туда зимой доставляют по льду замерзших рек, а летом — на самолетах.

В последнее время продукты в Уакит доставляла авиакомпания «Сила», однако 10 сентября один из ее самолетов потерпел крушение при посадке в Иркутской области. В результате катастрофы погибли четыре человека из 16 находившихся на борту. В авиакомпании начались проверки, в ходе которых выяснилось, что у некоторых пилотов компании просрочены допуски к полетам. «Сила» временно приостановила полеты, пока эти пилоты проходят переобучение.

Место крушения самолета в Иркутской области Правительство Иркутской области / ТАСС / Scanpix / LETA

Последний самолет прибыл в Уакит 10 сентября, а следующий ожидается только 10 октября. Как рассказала изданию «Номер один» местная жительница, в поселковом магазине уже закончились фрукты, колбасы и крупы. Нескольких жителей несколько дней назад тестировали на коронавирус — и так как образцы нельзя отправить на анализ, они вынуждены сидеть на карантине и не ходить на работу. Как сообщает издание «Аригус», на одну из жительниц поселка напал бык и повредил ей ногу. У нее нет возможности сделать рентген, а власти отказываются отправить в поселок вертолет, заявляя, что «это не смертельно».

В Уаките не впервые возникают трудности со снабжением. В октябре 2016 года в поселке началась нехватка продовольствия из-за банкротства осуществлявшей перевозки компании ПАНХ. Тогда правительство Бурятии решило вопрос, организовав несколько специальных рейсов вертолетов «Бурятских авиалиний».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Григорий Левченко