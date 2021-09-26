Британского подростка с церебральным параличом высмеяли в интернете за его игру в футбол. Мальчика поддержал «Фулхэм». И это было очень-очень трогательно 🥺

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Рис Портер и футболисты «Фулхэма» после гола в матче с «Бристолем», 25 сентября 2021 года Paul Childs / Action Images / Reuters / Scanpix / LETA

Рис Портер — 13-летний подросток из Великобритании с детским церебральным параличом (ДЦП) и эпилепсией. Он живет в Лондоне, болеет за футбольный клуб «Фулхэм» и играет за «Feltham Bees», футбольную команду для людей с инвалидностью, связанную с профессиональным клубом «Брентфорд». В команде Рис — вратарь.

Подросток завел аккаунт в тик-токе и выложил туда несколько видео, на которых играет в футбол. Один из роликов, где он делает , стал вирусными и получил множество негативных комментариев, рассказали Sky Sports Рис и его мама в начале сентября.

Сейчас ролики Риса в тиктоке скрыты, но один из его сейвов можно найти в инстаграме

«Было много комментариев с хейтом, много действительно неприятных комментариев. Люди самоуверенно говорили такие вещи как „Ты не можешь играть в футбол, ты инвалид“. Было ужасно читать, но в то же время мы знаем, что жизнь и реальность могут быть довольно суровыми. Мы не думали скрывать это от него, а просто обсудили это вместе и попытались двигаться дальше», — рассказала Келли Портер.

«Мне стало очень грустно, но я пытаюсь преодолеть это и стараюсь извлечь из ситуации положительные моменты», — сказал Рис. Он присоединился к кампании «Make It Count» от британской благотворительной организации Scope, которая помогает людям с инвалидностью. Через сайт «Make It Count» такие люди могут ставить себе цели, связанные с физической активностью, и собирать пожертвования для Scope.

Рис устроил для себя двухнедельный челлендж и обязался каждый день делать по 20 сейвов. Он заявил, что таким образом хочет повысить осведомленность общества о детях с инвалидностью и доказать, что «ненависть никогда не победит». Его целью было собрать пять тысяч фунтов. Он собрал 17 тысяч, но на этом приятные сюрпризы не закончились.

23 сентября Риса и его маму пригласили в телепрограмму BBC Breakfast. Прямо в эфире к нему вышел один из его любимых футболистов, защитник «Фулхэма» Тим Рим. Подросток был так растроган, что не смог сдержать слез.

Рис также побывал на стадионе «Уэмбли» и потренировался вместе с английской сборной по футболу, где играют люди с церебральным параличом. «Фулхэм» включил подростка в число своих вратарей и пригласил на свою тренировочную базу, где он и упражнялся с вратарями Мареком Родаком и Пауло Гассанигой.

А еще Рис стал гостем на матче «Фулхэма» с «Бристолем», который прошел 25 сентября на бристольском стадионе «Эштон Гейт». Матч закончился со счетом 1:1. Когда на 50-й минуте нападающий «Фулхэма» забил гол, игроки команды подбежали к Рису, сидящему у кромки поля, и отпраздновали это вместе с ним.

«Все в „Фулхэме“ были абсолютно вдохновлены Рисом. Мы хотели показать ему, как нас впечатлило его отношение к трудностям и его стремление помогать другим», — заявил клуб на своем сайте.

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