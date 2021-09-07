В этом году солистке The Cranberries Долорес ОʼРиордан могло бы исполниться 50 лет. Группа выпустила клип в память о ней В нем есть архивные кадры, которые раньше не публиковались

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Участники ирландской рок-группы The Cranberries выпустили клип на песню 2001 года «Never Grow Old». Он посвящен памяти умершей солистки группы Долорес ОʼРиордан, которой 6 сентября 2021 года могло бы исполниться 50 лет.

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Клип состоит из видео с выступлений The Cranberries, интервью и съемок с участием ОʼРиордан и ее коллег по группе. В нем есть архивные кадры, которые ранее никогда не публиковались, сообщили участники The Cranberries.

Также друзья и близкие ОʼРиордан составили плейлист в память в ней. В него вошли 15 треков The Cranberries.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских рок-групп. Она была создана в 1989 году, через год ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, а затем начала сольную карьеру. В 2009-м участники группы воссоединились.

ОʼРиордан умерла в январе 2018 года. Ее тело нашли в ванной комнате в одном из отелей в Лондоне. Судмедэкспертиза установила, что певица утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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