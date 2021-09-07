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Ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» вернулось из отпуска. С мая это шоу стало самостоятельным проектом (как и «Радио Долин») и выходит на одноименном канале. Катерина Гордеева по-прежнему берет интервью у самых интересных героев. Обязательно подпишитесь на канал «Скажи Гордеевой» тут.

Ида Галич — блогер с многомиллионной аудиторией, успешная бизнесвумен (третье место по доходам среди российских звезд инстаграма), мать и дочь, создатель и участница благотворительных проектов — и героиня нового выпуска ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой». Катерине Гордеевой Ида Галич рассказала, почему она развелась с отцом своего ребенка и принимает ли он участие в воспитании сына, чего ей не хватает для счастья и на что она тратит деньги. Также в выпуске: чем занялась бы Галич, если бы не было интернета, почему она не шутит про политику — и зачем природа сделала так, чтобы рожали женщины.

Ида Галич: «Учусь быть счастливой просто так»//«Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой

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