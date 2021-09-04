Бельгийка Зара Разерфорд летает на самолетах с младенчества. В 19 лет она решила исполнить свою мечту и в одиночку облететь вокруг света

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Зара Разерфорд перед отправлением в кругосветное путешествие Nicolas Maeterlinck / BELGA / AFP / Scanpix / LETA

19-летняя Зара Разерфорд может стать самой молодой женщиной-пилотом, в одиночку совершившей кругосветное путешествие. Она стартовала из Бельгии в середине августа и надеется вернуться к началу ноября, преодолев более 50 тысяч километров. Таким образом она хочет вдохновить девочек и женщин заниматься наукой и авиацией.

Зара Разерфорд — из бельгийско-британской семьи. Ее мать — пилот-любитель, а отец — профессионал, который занимается транспортировкой самолетов для клиентов по всему миру. Сама Зара впервые оказалась в кабине в возрасте. В 14 лет она начала учиться летать, а свою первую лицензию получила в 2020 году, когда ей исполнилось 18.

Всего на счету девушки более 80 официально зарегистрированных часов полета и сотни неучтенных, которые она налетала вместе с отцом. До сих пор самым долгим был ее перелет из Техаса в Иорданию. Тогда Зара планировала долететь до Индии, но ей пришлось вернуться в школу, рассказала она журналистам The New York Times.

Перед поступлением в университет Разерфорд решила взять перерыв на год и осуществить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Если ей это удастся, то она станет самой молодой женщиной-пилотом, облетевшей мир, и побьет рекорд , который та установила в 2017 году в возрасте 30 лет. Рекордсмену среди мужчин — британцу — 18 лет.

Чтобы оплатить расходы, Зара Разерфорд продала свою машину и нашла спонсоров. Один из них предоставил ей самолет — сверхлегкий Shark UL, который развивает скорость до 300 километров в час. Специально для кругосветного перелета самолет модифицировали: оснастили дополнительной радио- и спутниковой связью, а на месте второго кресла установили дополнительный топливный бак. По словам летчицы, за весь кругосветный перелет ее Shark UL израсходует меньше топлива, чем пассажирский лайнер за 10 минут. При этом, чтобы компенсировать углеродный след, она перевела 600 евро на проекты по посадке деревьев.

FlyZolo

Зара Разерфорд находится в полете по пять часов почти каждый день. В конце сентября она побывает в России

Изначально старт путешествия был запланирован на 11 августа, но его пришлось отложить, чтобы установить на самолет улучшенную систему камер. Через неделю Зара вылетела из бельгийского Кортрейка и направилась на запад. Согласно сайту FlyZolo, где можно следить за ее путешествием, она уже посетила Великобританию, Исландию, Гренландию, Канаду и США, а 31 августа достигла Виргинских Островов. После отдыха летчица отправится в Южную Америку, откуда повернет обратно в США. В конце сентября она доберется до России, после чего полетит в Индонезию, Индию, на Ближний Восток и в начале ноября вернется в Европу.

Зара собирается дважды пересечь экватор, преодолеть примерно 51,5 тысячи километров, пролететь над пятью континентами и 52 странами. Путешествие включает в себя более 60 остановок и 25 дней отдыха.

Один из первых полетов Разерфорд на самолете Shark UL

Каждый этап полета Зары продолжается примерно пять часов. В это время ее никто не сопровождает. Чтобы не чувствовать себя одинокой или успокоиться во время сложных перелетов, она слушает подкасты. На земле у летчицы есть специальная команда, которая занимается организацией логистики и получением прав на посадку, а ее отец при необходимости выходит на связь и дает советы.

Во время путешествия Зара пользуется правилами визуальных полетов. Это значит, что она должна видеть, куда летит, и препятствия, которые нужно обходить, в том числе облака. Поэтому летчица может перемещаться только днем и в хорошую погоду.

Из-за непогоды ей уже приходилось несколько раз отклоняться от расписания, а одним из самых сложных перелетов стал этап из Исландии в Гренландию. На этом участке Разерфорд пришлось обходить туман и грозовые тучи, когда радиосвязь с командой пропала. В какой-то момент она летела всего в 180 метрах над океаном из-за низкой облачности.

«Первое, что я написала родителям после приземления: „Я жива“», — рассказала летчица в своем инстаграме.

Зара Разерфорд в инстаграме: «В одиночку закончила свой первый трансатлантический перелет! Вчерашний полет очень понравился. Он длился 8,5 долгих часов, я впервые пролетела над ледяной шапкой, это было потрясающе. Было здорово увидеть Канаду после столь долгого перелета! Не думала, что когда-нибудь я так обрадуюсь простому дереву. В Гуз-Бей и Нарсарсуаке меня приняли замечательно, я очень благодарна. По моей траектории видно, что пыталась обогнуть облако, поднималась и опускалась. Завтра лечу в Монреаль. Будет долгий перелет, но это должно быть весело».

«Надеюсь полететь в космос. Стать астронавтом было бы действительно потрясающе»

«Моя цель — вдохновить девочек и молодых женщин заниматься тем, что им может быть интересно, даже если эти области считаются традиционно мужскими», — говорит Разерфорд. Она использует остановки в разных странах в том числе для встреч с политиками, дипломатами, учеными, молодежными группами и школьниками.

Она также рассказывает своей аудитории о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой и других женщинах-пилотах, которые ее вдохновляют. Зара собирает пожертвования для двух благотворительных организаций: Girls Who Code, которая стремится увеличить число женщин в компьютерных науках, и Dreams Soar, которая помогает женщинам получать образование и строить карьеру в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

«После этого [кругосветного путешествия] я хочу поступить в университет либо на информатику, либо на электротехнику. А потом надеюсь [полететь] в космос. Стать астронавтом было бы действительно потрясающе», — сказала Разерфорд журналистам Financial Times.

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