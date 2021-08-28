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Денис Воронин / Агентство городских новостей Москва

23 августа Дептранс Москвы сообщил, что участок Сыромятнического проезда перекроют более чем на год — с 28 августа 2021-го по 30 ноября 2022-го — из-за реконструкции железнодорожного путепровода. 25 августа «Москвич Mag» и депутат Мосгордумы Дарья Беседина сообщили, что речь идет о травмайно-пешеходном тоннеле XIX века, который москвичи защищали от реконструкции летом 2020 года.

Этот тоннель расположен в Сыромятническом проезде рядом с центром дизайна Artplay. Он был построен в 1865 году для железнодорожной линии Москва — Курск. Трамвайные рельсы в тоннеле уложены «сплетением» — это последняя подобная конфигурация рельсов, сохранившаяся в Москве, писал The Village.

«В Москве практически не осталось подобных однопутных тоннельных переходов, которые были бы построены на самой заре строительства железных дорог», — заявил историк, создатель телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

По его словам, арка тоннеля стала символом арт-кластера, который включает в себя Artplay и центр современного искусства «Винзавод». Кроме того, возле этой арки режиссер Павел Лунгин снимал сцены фильма «Такси-блюз» с Петром Мамоновым в главной роли, вышедшего в 1990 году и получившего награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Летом 2020 года стало известно, что РЖД хочет перестроить и расширить тоннель. Рендеры будущего путепровода были опубликованы на сайте компании «Интермост»; из них было понятно, что после реконструкции тоннель потеряет свой исторический облик. Москвичи стали собирать подписи за сохранение объекта. Городские власти и РЖД заявили, что представленный проект реконструкции еще не согласован. Работы в тоннеле тогда так и не начались.

Проект реконструкции Сыромятнического проезда. В данный момент страница недоступна

Пресс-служба Москомархитектуры

«Теперь же, без объявления войны, начата стройка. Никакого другого проекта, кроме того самого ужаса, нет. Официальных планов и анонсов нет, а работы начинаются прямо сегодня», — 25 августа написала в телеграме Дарья Беседина.

В разговоре с «Дождем» она назвала главной проблемой то, что власти не показали окончательный проект реконструкции. «РЖД, московская мэрия даже не то, что не обсуждают с горожанами предстоящие перемены, — даже не информируют о них, по сути… », — возмутилась Беседина. Она добавила, что отправила запросы в московскую мэрию и РЖД, но пока не получила ответа.

На сайте Podpishi.org, как и прошлом году, появилось обращение с требованием присвоить тоннелю охранный статус и провести его реконструкцию с сохранением исторического облика арки в Сыромятническом проезде. На вечер субботы обращение собрало больше шести тысяч подписей.

Московская железная дорога (МЖД), которая является филиалом РЖД, заявила, что реконструкция тоннеля нужна для развития второго маршрута и будущего четвертого маршрута : количество путей на путепроводе возрастет с шести до восьми, благодаря чему можно будет запустить дополнительные городские электрички.

«По согласованному Москомархитектурой проекту при развитии железнодорожной инфраструктуры предусмотрено максимальное сохранение исторического облика существующего тоннеля Сыромятнического проезда. Отделку арочных въездов в него со стороны улицы Нижняя Сыромятническая и Сыромятнического проезда выполнят в аутентичном стиле», — уверяет МЖД.

При этом твиттер-аккаунт «Несобянин», который, как пишет «Москвич Mag», в прошлом показал рендеры путепровода, сообщил, что «историческая арка [тоннеля] останется, но будет закрыта новыми мостами с обеих сторон».

Борьба за сохранение тоннеля в 2020 году В Москве решили перестроить тоннель 1865 года возле центра Artplay. Тысячи москвичей выступили против проекта реконструкции «единственного трамвайно-пешеходного тоннеля XIX века»

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