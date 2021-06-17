Студенту из Екатеринбурга занизили оценку за диплом из-за зеленых волос. Когда он рассказал об этом в соцсетях, оценку исправили на «отлично»

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Страница Романа Щербакова в Instagram

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову на сдаче дипломной работы снизили баллы из-за внешнего вида — зеленых волос и пирсинга. После того, как его пост об этом широко разошелся в соцсетях, оценку повысили до «отлично».

Щербаков опубликовал видео со своего экзамена в тиктоке 16 июня. На видеозаписи его отчитывают два преподавателя — они говорят, что его работа выполнена на «отлично», но они поставят ему «хорошо» из-за внешнего вида. «Твои зеленые волосы все испортили, поэтому получаешь „хорошо“. Пришел, как на дискотеку», — говорит одна из преподавательниц. «И волосы, и ваши эти [серьги]», — добавляет вторая.

В Екатеринбурге студенту занизили оценку из-за зеленых волос Znak.com

Ролик за один день набрал более 100 тысяч просмотров, о ситуации написали местные СМИ, после чего в дело вмешались власти региона. В региональном министерстве образования сообщили, что результаты дипломной работы Щербакова пересмотрят, а в отношении преподавателей проведут служебное расследование. В ведомстве подчеркнули, что делом лично занимается заместитель министра, а директора колледжа вызвали в министерство образования.

Уже 17 июня Щербаков сообщил, что ему исправили оценку на «отлично». «Мне позвонили из колледжа. Сказали, что в мою пользу вынесено решение и извинились передо мной. Очень рад этому», — сказал студент. При этом он отметил, что ему было неприятно, что его отчитали перед всей группой, и он думает над тем, чтобы попытаться взыскать с преподавателей моральный ущерб.

Сразу после инцидента студент также отметил, что у него не было личных конфликтов с преподавателями, подчеркнув, что они «относятся так ко всем», позволяя себе «высказывать мнения в сторону студентов, не имеющие отношения к образованию». «Думаю, это просто совковое воспитание… Ну, не знаю, как объяснить», — сказал Щербаков.

Одна из преподавательниц, фигурировавших на видео, объяснила свои слова «юмором», подчеркнув, что на самом деле внешний вид Щербакова никак не влиял на оценку. «Решение было принято коллегиально за защиту дипломной работы и ответы на вопросы комиссии», — сказала она.

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