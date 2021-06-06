На памятнике Александру III, открытом Путиным, вместо восьмиконечной звезды оказалась шестиконечная. Автор сказал, что «на макете все было верно», но и на макете нашли ошибку

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Михаил Метцель / Reuters / Scanpix / LETA

5 июня в Гатчине под Петербургом открыли памятник императору Александру III. Монумент установили в Гатчинском дворце. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин, который похвалил авторов проекта: «Скала, человек-скала… и по делам. Супер, поздравляю авторов. Это реальный успех».

Бронзовый памятник Александру III, сидящему в тронном кресле, создали по эскизам скульптора Паоло Трубецкого 1899 года, которые хранились в Русском музее, сообщили в Гатчинском дворце. Автор памятника — выпускник Российской академии художеств Владимир Бродарский, которого в СМИ называли «русским ». Создание памятника курировали Российское историческое общество, которое возглавляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Российское военно-историческое общество (им руководит помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский). Монумент создали на деньги национального проекта «Культура».

После открытия памятника пользователи соцсетей заметили историческую неточность на монументе: на груди императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного обнаружили шестиконечную звезду, которую писатель Вадим Панов сравнил со «значком американского шерифа».

«А что за звезда на груди нового памятника Александру Третьему в Гатчине? Звезда ордена Андрея Первозванного 8-лучевая, а там 6-лучевая. Новый Калашников?» — написал в твиттере главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, напомнив о памятнике оружейнику Михаилу Калашникову в Москве, на горельефе которого после открытия обнаружили схему немецкого автомата StG 44. Памятник Калашникову также создали при поддержке Российского военно-исторического общества.

О памятнике Калашникову

На памятнике Михаилу Калашникову в Москве обнаружили немецкий автомат. Скульптор объяснил, что взял изображение «из интернета»

О памятнике Калашникову

На памятнике Михаилу Калашникову в Москве обнаружили немецкий автомат. Скульптор объяснил, что взял изображение «из интернета»

На открытии памятника Владимир Путин и другие участники церемонии не заметили ничего необычного, отмечает «Эхо Москвы». Скульптор Владимир Бродарский уже признал ошибку. «Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — написал автор памятника в инстаграме. Блогер Рустем Адагамов отметил, что на макете скульптора также присутствовала шестиконечная звезда.

В Российском историческом обществе и Российском военно-историческом обществе пока не комментировали случившееся: в материалах двух обществ об открытии памятника допущенная неточность не упоминается.

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Александр Бакланов