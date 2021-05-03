В Дагестане установили бюст Сталина, потом убрали его, но обещают вернуть. Цепочка событий

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29 апреля

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На проспекте Сталина в городе Дагестанские Огни установили бюст Сталина. Инициаторами установки стали местные коммунисты. Сообщается, что рядом с бюстом была установлена еще автобусная остановка — в «дар» горожанам.

Ruslan Kurbanov

1 мая

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В интернете раскритиковали установку бюста. Противники Сталина напомнили о репрессиях против народов Кавказа, которые при нем проводились. Сторонники Сталина сочли, что место для памятника выбрали неподходящее.

2 мая

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Житель Дагестанских Огней извинился за установку бюста. «Установив этот памятник, они сеют раздор между нами и нашими братьями чеченцами, ингушами, балкарцами, лезгинами… И посему мы приносим извинения за тот казус, который случился из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города», — говорит мужчина на видео, которое появилось в интернете.

тоже 2 мая

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Бюст Сталина в Дагестанских Огнях демонтировали. Табличку с постамента тоже сняли. По информации местного издания «Огни TV», работами по демонтажу руководил помощник главы города Эседулла Рустамов.

3 мая

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Мэр Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев заявил, что коммунисты установили бюст Сталина без согласования с администрацией города и местными жителями. Памятник убрали временно; как только будут получены все разрешительные документы, его вернут, пообещал лидер фракции КПРФ в дагестанском парламенте Махмуд Махмудов.

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Ольга Корелина