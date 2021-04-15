Появление у австралийских ВМС нового судна отметили тверком. Политики назвали танец неуместным, танцовщицы пожаловались на «сексуализацию» и травлю За них вступился лично премьер-министр

10 апреля Королевский военно-морской флот Австралии провел в Сиднее церемонию ввода в строй вспомогательного судна . На церемонии выступил в том числе местный танцевальный коллектив 101 Doll Squadron. Танцовщицы станцевали перед судном в черных шортах и красных беретах, их выступление включало в себя элементы тверка.

Заместитель главного редактора австралийского издания Pedestrian Алекс Брюс-Смит выложила видео танца в твиттер и написала: «Королевский австралийский флот сегодня ввел в эксплуатацию HMAS Supply в Сиднее и, хм… организовал этот танец, чтобы отпраздновать». В реплаях она добавила, что не против того, чтобы отмечать ввод в эксплуатацию новых судов тверком.

Наибольшее внимание к танцу привлек главный телерадиовещатель Австралии ABC, который 14 апреля опубликовал материал с критикой выступления. «Стандарты Сил обороны Австралии, особенно при вводе в эксплуатацию нового судна, должны быть немного выше. Там были командующий Силами обороны [генерал Ангус Кэмпбелл], члены парламента, [генерал Дэвид Херли]. Не думаю, что при них уместно танцевать тверк», — привело ABC комментарий члена парламента Австралии Филиппа Томпсона.

С ним согласились некоторые консервативные политики и пользователи соцсетей. Последние называли танец «слишком странным» и даже «ужасным». Некоторые писали, что человеку, который включил его в программу мероприятия, стоит искать новую работу.

Помимо комментария Томпсона, ABC опубликовал видео, в котором были скомпилированы кадры с танцем и с военнослужащими, которые за ним наблюдали. В издании The Guardian их лица назвали каменными, а в Daily Mail написали, что «ошеломленные официальные лица не знали, куда смотреть». На видео попали в том числе генерал-губернатор Дэвид Херли и командующий военно-морским флотом вице-адмирал Майкл Нунан.

Но позднее выяснилось, что ни Херли, ни Нунан не присутствовали во время танца — из высшего командования вживую его видел лишь глава Сил обороны Австралии Ангус Кэмпбелл. Об этом заявили в самом военном ведомстве. Там пояснили, что танцовщицы выступили до начала официальной церемонии. Их пригласили в рамках взаимодействия с сообществом сиднейского района Вуллумулу, где расположен один из портов нового судна. В Силах обороны Австралии подчеркнули, что будут и дальше сотрудничать с представителями местных сообществ.

101 Doll Squadron заявил, что разочарован видео ABC. Танцовщицы выразили недовольство не только тем, что в ролик попали официальные лица, которые не видели танец, но и тем, что видео «было снято с ракурсов, не заметных публике». Танцовщицы обвинили ABC в «сексуализации» их выступления и пояснили, что в нем использовались движения, которые символизировали благословение и волны океана. 101 Doll Squadron заявил, что его участницы почувствовали себя «использованными», и закрыл свои страницы в соцсетях.

В ABC извинились за ошибку и перемонтировали свое видео. При этом на телерадиокомпании подчеркнули, что ролик снимался «в стандартной манере», с той же точки, что и остальные части церемонии.

Видео ABC раскритиковал в том числе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. «Я разочарован тем, что это событие так исказили», — заявил он, назвав материал ABC неуважительным по отношению к танцовщицам. В ответ заместитель редактора Pedestrian Алекс Брюс-Смит отметила в твиттере, что журналисты спрашивали Морриссона про танец, а не про ролик ABC, но он предпочел прокомментировать именно видео.

Ольга Корелина