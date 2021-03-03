Ученые смогли прочитать сложенное в несколько слоев письмо 1697 года. Они отсканировали его с помощью рентгена, а потом «развернули» на компьютере

Unlocking History Research Group

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов применили метод микрорентгеновской томографии для чтения запечатанных писем. Это позволило им виртуально развернуть письмо XVII века и прочитать его, не причиняя повреждений. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

До распространения конвертов в начале XIX века, чтобы обеспечить конфиденциальность информации, отправители складывали письма особым образом, несколько раз сгибая по определенному методу. Это гарантировало, что их не вскроют без явных следов повреждения. Сегодня такие письма крайне сложно прочитать, так как из-за ветхости бумаги при попытке их открыть текст может быть поврежден. Письмо можно разрезать и прочитать по слоям, но в таком случае также может быть потеряна часть информации.

NPG Press

Метод микрорентгеновской томографии для сканирования исторических документов применялся и ранее, однако позволял читать только те письма, у которых было не больше одного или двух сгибов. В новой работе ученые смогли построить алгоритм, который позволяет читать письма, сложенные многократно.

Ученые проводили свое исследование на письмах из так называемого сундука Бриенна — экспоната XVII века из музея в Гааге, в котором хранятся 2600 писем, отправленных с 1680 по 1706 год. 600 из них никогда не распечатывали. Этот сундук назван по имени почтмейстера, который коллекционировал письма, по каким-то причинам не доставленные получателям.

Исследователи сканировали письма с помощью сверхчувствительного рентгена, после чего созданный ими алгоритм анализировал складки и определял, как именно письмо было сложено и с какой последовательностью эти складки были сделаны. Затем создавалась 3D-модель письма, которую ученые виртуально разворачивали.

В рамках работы исследователи смогли полностью прочитать текст письма, датированного 21 июля 1697 года. В нем его автор, юрист Жак Сеннак, просит своего двоюродного брата Пьера Ле Пера, французского купца, жившего в Гааге, выслать ему экземпляр извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера. В дальнейшем ученые планируют продолжить расшифровку текстов из сундука Бриенна.

Григорий Левченко