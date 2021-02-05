«Люди же не могут выражать собственное мнение, ставя под угрозу жизнь целых городов» Как проводить протестные акции во время пандемии? Отвечает Дмитрий Песков

Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: В штабе оппозиционера Алексея Навального мы видели заявление о прекращении акций, но, впрочем, там пообещали вернуться к этому формату весной и летом. Интересно узнать, как в Кремле расценивают это заявление?

Дмитрий Песков: Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом.

В то же время есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле. Вот в этой и заключается наша позиция.

«Коммерсант FM»: Я правильно понимаю, что это расценивается как анонсирование противоправных действий, как вы говорите?

Дмитрий Песков: Ну если об этом идет речь… Я в данном случае неправомочен выносить какие-то вердикты на этот счет. Я вам в целом говорю о подходе.

«Эхо Москвы»: Правильно ли я понял, что окончание любых несанкционированных акций вы скорее приветствуете?

Дмитрий Песков: Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить.

«Эхо Москвы»: И то, что об их окончании объявлено, это вас скорее удовлетворяет?

Дмитрий Песков: Отсутствие таковых, собственно, должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов.

«Эхо Москвы»: Учитывая то, насколько сейчас сложно провести законную акцию, — хотя бы потому что действуют антиковидные ограничения, — считают ли в Кремле, что нужно выработать какие-то новые правила для согласования, связанные с ковидными ограничениями. Как в ряде стран мира произошло, есть разные требования к тому, как эти акции должны проходить.

Дмитрий Песков: В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Это очевидно совершенно. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции.

«Эхо Москвы»: Но не видят ли в Кремле некоторого противоречия между, с одной стороны, действительно, санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями, а с другой стороны, возможностью людей выражать собственное мнение?

Дмитрий Песков: Послушайте, но люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть.

«Эхо Москвы»: Но другие акции ведь проводятся. И парад проводился, и открытия какие-нибудь, и там собирается тоже много людей.

Дмитрий Песков: Ну это более упорядоченные мероприятия.

«Эхо Москвы»: То есть в Кремле не видят проблемы в том, что по сути акции, выражающие протестные мнения людей, запрещены из-за ковида? В этом нет никакой проблемы?

Дмитрий Песков: Нет, в этом нет никакой проблемы. Но здесь опять же практика может быть разной от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, они согласовываются. Какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то — нет. Опять же здесь не забывайте, что действуют особые полномочия, и от региона к региону ситуация разнится.

Расшифровал Александр Филимонов