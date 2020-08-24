«У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы». Зеленский прорекламировал Украину на английском языке в день ее независимости

В День независимости Украины президент страны Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, где он на английском языке рассказал о достижениях страны.

«У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы. Украина зеленая, мирная и открытая», — заявил Зеленский в минутном видео.

Президент назвал Украину «новым мировым технологическим центром» с блестящими инженерами, стартапами и низкими налогами для IT. Затем он перешел к сельскому хозяйству, рассказал о плодородных землях Украины и пообещал, что «вместе мы можем накормить мир».

Зеленский также заявил, что «самая большая страна в Европе покажет настоящий прорыв». «Украина сейчас — это то, что мы можем создать вместе и на чем вместе выиграть», — сказал президент страны.