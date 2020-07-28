Ливень в Петербурге затопил улицы, подземный паркинг и (немного) метро. Вот как это было

28 июля в Петербурге прошел сильный дождь, затопивший улицы в разных районах города. Из-за ливня автомобили «плыли» по дорогам, погрузившись колесами в воду. Частично подтопило вестибюль станции метро «Автово», а на севере Петербурга потоки воды залили подземный паркинг в жилом комплексе. Непогода привела к нескольким дорожным авариям. По прогнозу синоптиков, 29 июля в Петербурге также ожидаются ливни и грозы.

Днем ранее затопило Москву Из-за сильного ливня на севере Москвы затопило дороги, переходы и станции метро. Вот как это выглядело

Соцсети изучал Александр Бакланов