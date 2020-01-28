Майк Помпео поругался с журналисткой NPR из-за вопросов об Украине. Ее коллегу через несколько дней исключили из пула Госдепа

Jacquelyn Martin / AP / Scanpix / LETA

Госдепартамент США исключил журналистку Национального общественного радио (NPR) Мишель Клемен из пула репортеров, которые поедут с госсекретарем Майком Помпео в поездку по Европе и Азии, и в том числе посетят Украину. Об этом говорится в заявлении Ассоциации корреспондентов Госдепартамента, опубликованном в твиттере журналистки The New York Times Лары Джейкс. В Госдепе это не комментировали.

Ассоциация отметила, что Мишель Клемен вывели из пула журналистов спустя несколько дней после того, как Майк Помпео раскритиковал другую журналистку NPR Мэри Луиз Келли. Госсекретарь США заявил, что Келли солгала ему при подготовке к интервью с ним, а также, когда согласилась поговорить с ним не под запись. Помпео назвал постыдным то, что корреспондент NPR, по его мнению, нарушила «основные правила журналистики и порядочности».

Как заявили в NPR, конфликт начался после интервью, в ходе которого госсекретарь США отказался отвечать на вопрос Келли о бывшем после США на Украине . После интервью Помпео пригласил Келли в личный кабинет, где несколько минут кричал на нее. По словам журналистки, глава Госдепа остался недоволен тем, что его спрашивали об Украине. Келли привела такую фразу Помпео: «Вы думаете, американцев волнует Украина?» Она отметила, что в этом и других предложениях Помпео использовал «слово на букву F» («F-word»).

Во время беседы с ней Помпео спросил, может ли журналистка найти Украину на карте. Та ответила утвердительно, после чего в кабинет принесли контурную карту без обозначений стран. Келли утверждает, что верно указала, где находится Украина. При этом в заявлении Помпео на сайте Госдепа сказано: «Стоит заметить, что Бангладеш — это не Украина».

Александр Бакланов